Carmiano e Magliano celebrano il 4 Novembre: tre cerimonie e una mostra di cimeli della Seconda Guerra Mondiale

Il Comune di Carmiano si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con un programma che unisce le tradizionali commemorazioni istituzionali a un’esposizione storica aperta al pubblico. Le celebrazioni ufficiali si apriranno la mattina del 4 novembrecon la deposizione delle corone d’alloro nei tre monumenti simbolo del territorio, alla presenza delle autorità civili, militare e religiose. Il primo appuntamento è fissato alle ore 8:45 a Magliano, con il ritrovo in Piazza degli Eroi. Successivamente, la cerimonia si sposterà a Carmiano: alle 9:30 la posa della corona avverrà presso il Monumento dei Caduti di via Roma, mentre alle 10:00 l’omaggio finale si terrà in Piazza Assunta.

“Ci sono date che non sono solo ricorrenze, ma radici – ha dichiarato il sindaco Giovanni Erroi nel suo invito alla cittadinanza – e il 4 Novembre è una di queste: il giorno in cui ricordiamo chi ha sacrificato la propria vita per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia. Come Amministrazione Comunale abbiamo voluto organizzare una giornata di memoria condivisa alla quale invito a partecipare numerosi”. In concomitanza con le celebrazioni, l’Atrio Antico del Palazzo Comunale ospiterà la mostra-esposizione “Frammenti di cielo“, dedicata ai cimeli della Seconda Guerra Mondiale. Curato dalla sezione locale “Ugo Crespini” dell’Associazione Arma Aeronautica in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il percorso espositivo raccoglie documenti d’epoca, fotografie, divise storiche e oggettistica militare.

“Si tratta di una mostra che non espone solo oggetti, ma ci restituisce pezzi di vita, di coraggio e di storia – ha sottolineato il primo cittadino, ringraziando i volontari dell’associazione per l’impegno e il tempo dedicato all’allestimento – È un’occasione preziosa, soprattutto per i nostri ragazzi, per capire che la Pace e la Libertà non sono mai scontate. Ricordare è un dovere, onorare è un atto d’amore verso la nostra Patria”. L’esposizione rimarrà aperta martedì 4 novembre dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30, e mercoledì 5 novembre dalle 9:00 alle 12:30.