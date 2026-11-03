Bancarotta fraudolenta, l’imprenditore delle Rsa Michele Schettino patteggia, in sette a processo

SALENTO – Giunge al capolinea l’inchiesta della procura salentina sulla bancarotta fraudolenta in relazione alla gestione di alcune residenze sanitarie per anziani con al centro la figura dell’imprenditore brindisino Michele Schettino. Per sette imputati è stata fissata l’udienza preliminare al prossimo 24 febbraio 2027 davanti al gup Marcello Rizzo: Luigi Lucca e Francesco De Marco (il primo 66enne di Mola, il secondo 54enne di Bologna); Alberto Cazzetta, 41enne di Campi Salentina; Pierluca Di Cagno, 51enne di Lecce; Maurizio Pappadopoli, 53 anni, di Mola di Bari; Gregorio Pellicano, 61, di Campi Salentina e Antonio Vetracca, 63 anni, di Galatone. Stralciate le posizioni del barese Giovanni Vurro, 50 anni e del principale imputato, ovvero Schettino che hanno patteggiato 3 anni di reclusione.

Per gli inquirenti salentini, Schettino sarebbe stato il regista di un sistema che “saccheggiava le rsa e poi si accaparrava bulimicamente altre società”. I presunti illeciti contestati nell’ordinanza, a firma della gip antimafia e sotto scorta da oltre un anno, Francesca Mariano, riguardano strutture di Miggiano e San Donaci. Secondo le indagini condotte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, tramite società compiacenti, sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti che hanno consentito di svuotare la società Grs dalla quale sarebbero stati distratti 250mila euro.

Soldi, secondo l’accusa, dirottati per spese irregolari: come soggiorni in hotel (a Lecce ma anche a Milano), in cui Schettino avrebbe ospitato vari personaggi, tra cui cittadini bulgari che un testimone ha indicato come “finanziatori” di alcune sue attività. Una parte di quei soldi sarebbe stata utilizzata da Schettino per acquistare la sua Mercedes bianca; un’altra quota per un immobile a Carovigno da intestare al figlio. Eppure sui social Schettino offriva un’immagine pulita di sé. Scriveva che per lui “la felicità degli anziani viene prima di tutto” ma, dalle indagini della finanza, negli ultimi dieci anni avrebbe fatto affari d’oro proprio con gli anziani.

Nelle carte dell’inchiesta, gli inquirenti salentini parlavano di “contiguità di politici e amministratori”, locali e regionali con il sistema “vampiristico” imbastito dall’imprenditore brindisino. Il collegio difensivo è rappresentato dagli avvocati Antonio Bolognese e Antonio Maria La Scala, Alessandro Dell’Atti, Leonardo Giornada Veraldi, Donmato Mellone, Nicola Parente, Filippo Orlando, Raffaele Benfatto e Lucio Calabrese.