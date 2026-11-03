Stalking dopo la fine della relazione, al via il processo

SALENTO – Non si era rassegnato alla fine della loro storia sentimentale e, tra messaggi continui, chiamate anonime, profili fake su Instagram, appostamenti sotto casa e persino “trasferte” di centinaia di chilometri per seguirlo in vacanza a Rimini o sul posto di lavoro a Roma, ha finito per trasformare la vita della sua ex in un incubo fatto di ansia, sudori freddi e attacchi di panico, costringendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini, condotte che ora lo portano a rispondere del reato di atti persecutori davanti al Foro di Bologna, in un procedimento in cui la persona offesa è assistita dall’Avvocato Andrea Cavalera del foro di Lecce.
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