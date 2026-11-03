In casa nascondeva hashish, cocaina e oltre 10.000 euro in contanti: arrestato un 25enne

LECCE – Uno stabile nella zona della 167 trasformato in una base logistica dello spaccio in città. E un giovane di 25 anni, J.D.B., finisce ai domiciliari. Il blitz è stato eseguito nel pomeriggio di lunedì 2 novembre dagli agenti della Sezione antidroga. In casa il ragazzo era in compagnia di una ragazza. nel frigo era stato nascosto un panetto di hashish del peso di 76 grammi, e in una tasca laterale di una felpa la somma di 1.760 euro in banconote di vario taglio. Sul tavolo, poi, alla rinfusa era stato lasciato del materiale per il confezionamento e in una pochette 5,35 grammi di cocaina, 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente.

I poliziotti si sono poi spostati in camera da letto del 25enne dove è stato trovato un altro panetto con 100 grammi di hashish e 1 bilancino elettronico. In un armadio, sempre nella stessa stanza, sotto alcuni indumenti, era stata nascosta una scatola di metallo con la somma consistente di 8.285 euro. Il successivo controllo sull’auto del ragazzo si è rivelata poi negativa. Su disposizione del pm di turno, J.D.B. è stato collocato ai domiciliari. Nelle prossime ore è prevista l’udienza di convalida alla presenza degli avvocati Matteo De Vergori e Salvatore Rollo.