Le baby gang e la banalizzazione della violenza

Il fenomeno delle baby gang ha smesso da tempo di essere una semplice espressione di ribellione giovanile, ed è diventata una complessa e brutale manifestazione di disagio sociale e psicologica. Il fenomeno in Italia sta registrando un progressivo abbassamento dell’età dei soggetti coinvolti (già dai 12 anni )ed un aumento verticale delle segnalazioni e dei reati commessi(risse, rapine, lesioni). L’analisi di questa realtà richiede uno sguardo multidisciplinare, dalla psicologia del singolo, alla criminologia, alla sociologia ed al territorio.

Il bullismo come incubatore:

La letteratura scientifica e criminologica considera il bullismo e le baby gang come due punti molto diversi ma lungo un continuum di aggressività e devianza giovanile. Il bullismo ed oggi anche il cyber bullismo scolastico possono fungere da “incubatore” come un’anticamera. Certo diverso è il passaggio ad una baby gang vera e propria, che segna un salto qualitativo e quantitativo diverso, un netto cambio di scenario quando si entra nelle dinamiche di strada. La vittima della baby gang è casuale, il territorio è l’area urbana, la natura dell’atto è marcatamente criminale. Di base hanno la stessa radice psicologica, il bisogno di affermazione, la fragilità identitaria e l’uso del gruppo come amplificatore del proprio potere ma la baby gang è un altro piano, è intrisa di subcultura criminale.

La struttura interna:

All’interno di una banda giovanile i ruoli non sono mai casuali, ma rispondono a precisi bisogni di riconoscimento e protezione. Restando nel generale tra la figure chiave troviamo il leader spesso un soggetto carismatico, narcisista o antisociale. Non deve essere per forza il più forte fisicamente, ma detta le regole e legittima la violenza come codice di comunicazione. Poi il gregario, con una forte fragilita’ identitaria, trova nel gruppo la sua autostima e la protezione, e coinvolto dall’effetto della “deindividuazione” (intesa come perdita della propria responsabilità personale che si confonde con quella del gruppo), compie atti che da solo non accetterebbe mai. Ed infine le “mascotte” che svolgono attività di sorveglianza, vedetta o logistica, i più giovani membri del gruppo, attratti dal mito dei più grandi e che sono desiderosi di scalare le gerarchie.

I profili e la banalizzazione della violenza:

I ragazzi che popolano queste bande manifestano frequentemente quadri complessi come disturbi di condotta oppositivo provocatorio, presenti spesso in età evolutiva e caratterizzati da persistente violazione dei diritti altrui e delle norme sociali. Il deficit di empatia è presente nella marcata incapacità di comprendere il dolore della vittima e porta ad un assenza di pietà e tentativi di soccorso, come nei casi balzati agli onori della cronaca nazionale di reati gravi per piccoli debiti, o per un cellullare e pochi euro, che testimoniano la spaventosa sproporzione fra movente ed atto violento. Ed ancora traumi e stili di attaccamento insicuri dovuti a storie pregresse di trascuratezza emotiva, contesti familiari disfunzionali che generano un attaccamento al gruppo il quale diventa una nuova famiglia , forse l’unica di cui fidarsi nella mente di questi ragazzi.

Il risvolto sociologico e la “vetrina” digitale:

La baby gang sotto il profilo Sociologico non è la malattia, ma il sintomo: rappresenta una risposta disfunzionale a diverse criticità del nostro tempo, partendo dal degrado urbano delle periferie fino al non luogo, l’esistenza di un mondo virtuale che “ricade “attraverso la sua spettacolarizzazione nel reale. Lo scopo sempre meno accessorio e forse divenuto principale oggi è spesso sopraffare le vittime di pestaggi umiliazioni, furti e tanto altro, filmando l’atto e pubblicandolo sui social network. Questo vuol dire spettacolarizzare la violenza per generare visualizzazioni, accumulare “potere virtuale” tra i coetanei, trasformando quell’azione illecita in un marchio di status symbol digitale. Di fronte a questa escalation, l’approccio istituzionale si è concentrato su un forte inasprimento delle pene. Se da un lato l’intervento repressivo è necessario, dal punto di vista sociale l’approccio puramente securitario rischia di non arrivare all’obbiettivo.

Tre possibili strumenti per contrastare il fenomeno:

In Italia per affrontare il fenomeno delle baby gang servirebbe superare la logica dell’emergenza perenne e strutturare una risposta coordinata. Alla necessaria fermezza giudiziaria va associata un’azione sinergica di educazione emotiva nelle scuole, così come quella del contrasto alla dipendenza dall’uso distorto degli strumenti tecnologici, riqualificazione sociale dei territori, tutto questo per disinnescare la rabbia e l’anestesia emotiva di una generazione che si esprime attraverso la violenza ostentata in uno schermo.