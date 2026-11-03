Meteo di domani 4 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e nottata con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo dei fenomeni sulle Alpi occidentali con neve fin verso i 1300 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento al Nord-Ovest con piogge sparse e quota neve in rialzo sui 1400-1600 metri. In serata e in nottata ancora dei fenomeni sulle Alpi occidentali, asciutto altrove con schiarite tra Friuli e Veneto.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi specie tra Toscana, Umbria e Marche con locali piogge sulle coste Toscane, parzialmente nuvoloso tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo per lo più asciutto su tutte le regioni con molta nuvolosità, anche bassa e compatta specie sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti lungo l’Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte nuvolosità in aumento su tutte le regioni, con piogge sparse attese su Sicilia e Sardegna.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord, sulla Sardegna e sul medio versante tirrenico ed in calo sul resto d’Italia, massime in diminuzione al Nord e stabili o in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

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