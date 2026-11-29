“Voglio dire al presidente Decaro che i medici di famiglia vanno ascoltati e rispettati. Il loro lavoro rende concreto il diritto alla salute. Per questo chiediamo di intervenire direttamente per riaprire il confronto con le organizzazioni sindacali della medicina generale”. Lo dichiara in una nota Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) e dell’Ordine dei Medici di Bari, rivolgendosi al governatore, in riferimento alla mobilitazione dei medici di Medicina generale sull’Accordo integrativo regionale per il 2026.

“L’assessore Pentassuglia ha invitato i sindacati a riprendere la trattativa. Ora occorre dare a quell’invito una base concreta. Il fabbisogno complessivo – spiega – è di 86 milioni di euro. Il conteggio comprende 33 milioni di risorse regionali, 41 milioni per le indennità previste dall’Accordo collettivo nazionale e 12 milioni per l’assistenza domiciliare”. La Regione – sottolinea – ha già individuato 30 milioni per infermieri e collaboratori di studio. Chiediamo al presidente Decaro di chiarire come intende assicurare i 56 milioni che mancano”.

“Secondo il rapporto FnoMceo-Censis, ogni euro investito nel Servizio sanitario nazionale attiva 1,84 euro di produzione nell’economia italiana. Inoltre le stime dell’Indice di Impatto Sanitario Attribuibile” aggiunge Anelli rilevano che “alla medicina generale si devono 36 punti su cento del guadagno di salute prodotto in un anno dal sistema sanitario, la quota più alta tra gli ambiti considerati”.

“Il 5 dicembre sarò a Roma insieme ai medici dipendenti, alle altre Federazioni sanitarie e ai cittadini, per difendere il Servizio sanitario nazionale e il diritto di ogni persona a ricevere le cure di cui ha bisogno. Il 19 dicembre sarò a Bari insieme ai medici di famiglia, per testimoniare – conclude Anelli – la vicinanza dell’Ordine e chiedere a tutti di rispettarli”.