In studio con il Direttore Responsabile del Corriere Salentino, Flavio De Marco, per il PodCast, Stefano Prete, sindaco di Parabita ed Assessore Provinciale di Lecce al Turismo, Viabilità e Area Vasta. Con il sindaco Stefano Prete abbiamo trattato lo sviluppi di alcuni progetti presso il comune di Parabita ed offerto una panoramica sulle prospettive future.
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