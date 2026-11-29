La partita sarà arbitrata dal Signor Mattia DRIGO della Sezione A.I.A. di Portogruaro (Venezia). L’arbitro DRIGO ha 30 anni (31 secondo altre fonti). Professione: Consulente assicurativo (Unipol).
Ẻ il primo arbitro della Sezione di Portogruaro a dirigere in Serie A.
Ẻ entrato a far parte della CAN A-B dall’inizio di questa stagione.
Ha esordito in Serie B il 22 agosto 2026 in Avellino – Arezzo (1-2).
Il signor DRIGO ha diretto, finora, 129 partite delle quali solo 6 in Serie B e 1 in Coppa Italia.
Non ha mai diretto una partita del Lecce.
PROPRIO OGGI, CON LECCE – ATALANTA, FA IL SUO ESORDIO IN SERIE A.
Finora risulta, però, che ha diretto la seguente partita del Lecce Primavera (strana coincidenza proprio con l’Atalanta) :
12.01.2026 Atalanta – LECCE 2-3
Risulta, inoltre, che ha arbitrato 4 partite dell’Atalanta Primavera con 2 pareggi e 2 sconfitte.
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