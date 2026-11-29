«Sono convinto che Giovanni Falcone non avrebbe mai potuto avallare quell’operazione. Si trattò di una cosiddetta operazione speciale, compiuta fuori dalle regole». Lo ha affermato l’ex magistrato Antonio Ingroia, ospite questa sera di Peter Gomez nel programma L’Elefante, in onda su Rai 3 e RaiPlay.

Nel corso della trasmissione, Ingroia ha ricostruito la vicenda del rientro in Sicilia del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, all’epoca sotto protezione negli Stati Uniti. «Contorno in quel momento era negli Stati Uniti sotto la protezione delle autorità americane. Senza il loro placet non sarebbe mai potuto tornare in Sicilia», ha spiegato l’ex procuratore aggiunto di Palermo, «La domanda è: perché venne fatto rientrare? Probabilmente perché in quel periodo c’erano enormi difficoltà nel catturare latitanti come Riina, Provenzano e gli altri boss mafiosi che stavano mettendo a ferro e fuoco la Sicilia. Qualcuno pensò di utilizzare un pentito vicino agli ambienti mafiosi per reperire informazioni e infiltrarsi. È probabilmente questo ciò che accadde».

Secondo Ingroia, proprio quella vicenda sarebbe al centro di molti interrogativi ancora aperti. «Quell’operazione diede poi origine al famoso anonimo del Corvo, nel quale Falcone e De Gennaro venivano accusati di aver autorizzato un presunto “killer di Stato”. È una storia che precede l’attentato dell’Addaura e che continua a sollevare interrogativi».

L’ex magistrato ha quindi commentato le recenti ricostruzioni investigative sul rapporto tra Gianni De Gennaro e Contorno. «Mi pare più che verosimile che quello sia l’elefante nella stanza. Se mettiamo insieme una serie di fatti emersi nel corso degli anni, emerge un quadro che merita di essere approfondito fino in fondo».

Ingroia ha inoltre ricordato come lo stesso Contorno sia stato una figura importante anche nelle indagini sui rapporti tra mafia e politica negli anni Novanta. «Contorno era un personaggio che attraversa alcune delle vicende più delicate della storia giudiziaria italiana. Per questo credo che molti aspetti di quella stagione meritino ancora di essere chiariti».

Infine, tornando alle indagini sulle relazioni tra Milano e Cosa Nostra, l’ex magistrato ha osservato come alcune piste investigative dell’epoca apparissero particolarmente promettenti: «C’erano accertamenti che avrebbero potuto portare molto lontano. Non sappiamo dove sarebbero arrivati, ma certamente esistevano elementi che meritavano ulteriori approfondimenti».