Per la 13esima giornata il Lecce, dopo quasi otto mesi, ritorna ad ospitare ancora una volta l’Atalanta. Oggi sarà la 28esima volta che le due squadre si affrontano nel Salento. Sono, quindi, 27 le partite finora disputate (16 in Serie A e 11 in B) nelle quali i giallorossi fanno registrare il seguente bilancio: 10 vittorie (quattro 1-0, un 2-0, quattro 2-1 e un 5-1), 9 pareggi (quattro 0-0, quattro 1-1 e un 2-2) e 8 sconfitte (uno 0-1, tre 0-2, un 1-2, uno 0-3, uno 0-4 e un 2-7). Le reti fatte dal Lecce sono state 28 e quella dall’Atalanta 34.

Nelle 16 partite in Serie A il Lecce ha ottenuto 6 vittorie (un 1-0, quattro 2-1 e un 5-1), 3 pareggi (uno 0-0, un 1-1 e un 2-2) e 7 sconfitte (tre 0-2, un 1-2, uno 0-3, uno 0-4 e un 2-7). I gol dei giallorossi sono stati 20 e quelli dei nerazzurri 30.

Il Lecce ha vinto l’ultima volta il 9 novembre 2022 e della quale ne parleremo più avanti, ma la penultima vittoria risale a quasi 22 anni fa; quel successo arrivò il 23 gennaio 2005 quando i giallorossi di mister Zdeněk Zeman contro i nerazzurri dell’ex mister Delio Rossi vinsero per 1-0 grazie al gol, al 33’, del bulgaro Valeri Emilov Bojinov. Il pareggio manca da quasi 18 anni.

Le due squadre non si sono mai affrontate in Coppa Italia o in altre competizioni né in casa e né fuori.

La partita con il maggior numero di spettatori fu quella che si giocò il 19 agosto 2024 (la penultima); i presenti furono 28.719.

È la seconda volta che un Lecce – Atalanta si gioca nel mese di novembre. L’unico precedete risale al 2022 e, quindi, all’ultima vittoria (2-1) dei giallorossi. Questa sfida si è giocata, finora, in tutti i mesi della stagione calcistica.

Nella sua storia il Lecce ha giocato in casa, nel giorno 30 novembre, comprese tutte le competizioni, le seguenti sei partite: una in Serie A (vittoria con il Torino per 2-1 nel 2025), tre in B (tutte vinte) due in C (una vittoria e un pareggio).

Oggi c’è un tabù che il Lecce deve sfatare. Ė la 11esima volta che in Serie A, gioca una partita in casa, nel giorno di Lunedì. Finora quattro pareggi e sei sconfitte. Ẻ la terza volta che un Lecce – Atalanta si gioca di lunedì.

La prima sfida tra le due squadre nel Salento risale a 96 anni fa. Si disputò il 29 giugno 1930, alla 33esima giornata, in Serie B, sull’allora nuovo campo “XXVIII Ottobre” (era stato inaugurato sei anni prima; dal 1949 si chiamerà “Carlo Pranzo”). Quel giorno i giallorossi del presidente Manfredo Tana e del mister ungherese Ferenc Plemich (allenatore e giocatore) giocarono con la seguente formazione: Panetta; Miltone, Lavè; Mottola, Brezzi, Giannone; Pellarin, Abriani, Engel, Fortino, Pranzo. L’Atalanta di mister Aldo Cevenini (primo di cinque fratelli, tutti calciatori; Aldo fu il primo centravanti della Nazionale Italiana), si schierò, invece, con: Ceresoli; Cornolti III, Perduca; Casati, Varasi, Volta; Lodi, Buschi, Simonetti, Cornolti II, Nebbia. L’arbitro fu il signor Umberto Tassinari di Firenze. Il Lecce si portò in vantaggio al 30’ con Enrico Engel e l’Atalanta segnò al 43’ con Simonetti il gol del definitivo 1-1 (segnarono, come si vede, i due centravanti). La domenica successiva si chiuse il campionato che vide promosse in Serie A il Casale (49 punti e 85 gol fatti) e il Legnano (46 punti). Furono le prime due squadre ad essere promosse nella nuova Serie A in quanto la Serie B (come la Serie A, entrambe a girone unico) erano state istituite proprio in quella stagione. L’Atalanta si classificò all’ottavo posto con 37 punti e il Lecce fu 13esimo con 30.

Dopo sei mesi, nel successivo campionato, il 14 dicembre 1930, alla 12esima giornata, fu il Lecce di mister Pietro Piselli a sconfiggere per la prima storica volta l’Atalanta allenata, allora, dal mister ungherese Jozsef Viola (ex giocatore della Juventus e dell’Inter) e in quel momento seconda in classifica. I giallorossi s’imposero per 1-0 grazie al gol, al 66’, del terzino Pietro (chiamato Pierino) Lavè su calcio di rigore. L’arbitro fu il signor Natale Beretta di Novi Ligure. Alla fine di quel campionato l’Atalanta fu sesta con 41 punti e il Lecce finì al 14esimo posto con 26 (per un solo punto evitò la retrocessione in Prima Divisione (la Serie C ancora non c’era).

Dopo altri sedici mesi, il 24 aprile 1932, alla 27esima giornata, i giallorossi del mister ungherese Gyozonek Viktor Laszlo e i nerazzurri, ancora di mister Viola, non andarono oltre lo 0-0. Fu un pareggio beffardo in quanto, al 65’, l’arbitro Medoro Ferorelli di Napoli non concesse un evidente rigore (chiarissimo fallo di mano del mediano destro Casati). Questo scatenò una violenta contestazione da parte dei tifosi giallorossi che tentarono più volte d’invadere il campo e, dopo la fine della partita, assediarono a lungo lo spogliatoio dell’arbitro. Il risultato fu omologato, ma seguì una squalifica del campo per due giornate. Queste furono le uniche tre partite contro l’Atalanta giocate nella prima metà del secolo scorso e, quindi, sul vecchio campo. Alla fine di quella stagione ci fu la retrocessione in Prima Divisione e in estate anche lo scioglimento della società; fu il momento più buio e più amaro nella storia del Lecce. Per alcuni anni il grande calcio scomparve nella nostra città; nel 1936 si “vedrà” la Serie C (era stata istituita nella stagione 1935/36) e per rivedere la Serie B dovranno passare altri 14 anni.

Dopo la partita del 1932 le due squadre si persero di vista per ben 45 anni. Si ritrovarono, per la prima volta al Via del Mare, il 23 gennaio 1977, alla 17esima giornata, ancora in Serie B. In una fredda e brutta giornata invernale e sotto una fittissima pioggia il Lecce del presidente Francesco Iurlano e di mister Antonio (Mimino) Renna sconfisse l’Atalanta di mister Battista Rota con un secco 2-0 (reti dei “gemelli del gol” Fortunato Loddi al 3’ e Gaetano Montenegro al 32’).

Proprio contro l’Atalanta il Lecce ha ottenuto una delle due vittorie con quattro gol di scarto in Serie A (l’altra è il 4-0 con il Torino del 2 febbraio 2020). Il 31 ottobre 1993, alla decima giornata, i giallorossi del presidente Giuseppe Bizzarro (39 giorni prima aveva preso il posto del dimissionario Francesco Iurlano) e di mister Nedo Sonetti (dopo la successiva partita verrà esonerato e sostituito da Rino Marchesi) vinsero, dopo il primo tempo chiuso in svantaggio per 0-1 (al 14’ gol di Ganz), con un rotondo 5-1. Le reti del Lecce: doppietta di Orazio Russo (47’ e 80’), Giampaolo Ceramicola (48’), Paolo Baldieri su rigore (65’) ed Egidio Notaristefano (79’). Al termine di quella partita il mister dei nerazzurri Francesco Guidolin fu esonerato e la squadra fu affidata alla coppia Claudio Cesare Prandelli – Andrea Valdinoci che non riuscì, comunque, ad evitare la retrocessione in Serie B. Anche il Lecce seguì la stessa sorte (ultimo con solo 11 punti per 3 vittorie, 5 pareggi e 26 sconfitte con 28 gol fatti e 72 subiti; quello resta il peggiore campionato, in assoluto, nella storia del Lecce).

La sconfitta più rotonda dei giallorossi al Via del Mare con l’Atalanta risale al 1° marzo 2020, alla 26esima giornata. Il Lecce di mister Fabio Liverani contro l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini subì una delle più pesanti sconfitte della sua storia (l’unica, in Serie A, con 7 gol al passivo); finì 2-7. Le reti: 17’ autorete Donati (L), 22’ Zapata (A), 29’ Saponara (L), 40’ Donati (L), 47’ Ilicic (A), 54’ e 62’ Zapata (A), 87’ Muriel (A), 91’ Malinovskyi (A). I giallorossi giocarono con questa formazione: Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (63’ Tachtsidis), Deiola, Barak; Mancosu (63’ Shakov), Saponara; Lapadula. L’arbitro fu il signor Davide Massa di Imperia. Per la psicosi della pandemia da Covid-19 venne vietata la trasferta ai 200 tifosi bergamaschi, ma nella tarda mattinata di sabato ci fu un contrordine e la trasferta diventò libera (i tifosi nerazzurri, intanto, avevano già raggiunto Lecce). Spettatori: 21.344 (abbonati 18.763).

L’ultima vittoria dei giallorossi arrivò il 9 novembre 2022, alla 14esima giornata, Il Lecce di mister Marco Baroni sconfisse l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini per 2-1. Le reti, tutte nel primo tempo: 28’ Baschirotto (L), 30’ Di Francesco (L), 40’ Zapata (A). I due gol del Lecce furono segnati in 91 secondi. Fu la prima vittoria della stagione. I giallorossi giocarono con: Falcone; Gendrey (83’ Umtiti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin (72’ Bistrovic), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (63’ Oudin), Colombo (72’ Ceesay), Di Francesco (63’ Banda), Gli spettatori furono 23.797 (abbonati: 19.948). Della squadra di quel giorno oggi, come si vede, ci saranno solo due “superstiti”, Falcone e Gallo.

L’ultima partita, come già detto, si è giocata quasi otto mesi fa. Il 6 aprile 2026, alla 31esima giornata (lunedì di Pasquetta), il Lecce di mister Eusebio Di Francesco fu sconfitto dall’Atalanta di mister Raffaele Palladino per 0-3. Le reti: 29’ Scalvini, 59’ Krstović, 73’ Raspadori. I giallorossi giocarono con: Falcone; Danilo Veiga (68’ N’Dri), Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Fofana (46’ Gandelman), Ramadani (68’ Coulibaly), Ngom; Pierotti, Cheddira (78’ Stulić), Banda. I nerazzurri, invece, con: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (70’ Kossounou), Kolasinac; Zappacosta (70’ Bellanova), de Roon (63’ Pašalić), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (63’ Raspadori); Krstović (80’ Sulemana). L’arbitro fu il signor Federico La Penna di Roma 1. Gli spettatori furono 24.884. Quel giorno il Lecce, per la prima volta, nella sua storia, in campionato, iniziò la partita con 10 stranieri (più 4 subentrarono).