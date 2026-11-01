Incendio all’impianto di biostabilizzazione di Burgesi: fiamme domate a Ugento, scatta la bonifica

BURGESI (Lecce) – Un incendio è divampato all’interno dell’impianto di biostabilizzazione dei rifiuti di Burgesi, a Ugento, facendo scattare l’allarme nella zona industriale.
A evitare danni peggiori è stato il tempestivo intervento del personale di turno, che si è accorto subito del fumo e ha allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto, sono riusciti a spegnere il rogo prima che potesse propagarsi all’intera struttura e hanno avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Ugento e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casarano per effettuare i rilievi e coordinare i controlli.
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