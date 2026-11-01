Case in piazza Mazzini, uffici, negozi e box: Arca Sud Salento mette all’asta 13 locazioni

LECCE – Tre appartamenti in piazza Mazzini, due uffici, sei locali commerciali e due box auto: sono tredici gli immobili che Arca Sud Salento propone in locazione attraverso un’asta pubblica, con disponibilità distribuite tra Lecce, Martano e Casarano. Si va dai grandi alloggi nel centro del capoluogo agli spazi per attività professionali e commerciali, fino alle autorimesse di via Manzoni. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 14 del 23 novembre 2026, termine entro il quale le offerte dovranno pervenire all’ente. L’asta si terrà il 25 novembre, alle ore 10.30, nella sede di via Trinchese 61/d, al quinto piano, a Lecce. L’aggiudicazione avverrà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto ai canoni mensili indicati nell’avviso: a prevalere sarà l’offerta economicamente più alta, mentre non saranno ammesse proposte al ribasso.

Il capitolo abitativo riguarda interamente piazza Mazzini. Al civico 36 è disponibile un appartamento di 172 metri quadrati lordi, identificato dal codice bene unitario 909105, con canone mensile a base d’asta di 1.238,40 euro. Al civico 35 sono invece proposti due alloggi: il primo, di 161,30 metri quadrati, codice 909097, parte da 1.161,36 euro al mese; il secondo, di 122,90 metri quadrati, codice 909093, ha un canone iniziale di 884,88 euro mensili. Tutti e tre gli appartamenti appartengono alla categoria catastale A/2. Sempre a Lecce sono disponibili due uffici, entrambi classificati nella categoria catastale B/4: uno in piazza Mazzini 29, al sesto piano, di 29 metri quadrati, codice 909050, con canone mensile di partenza di 203 euro; l’altro in via Oberdan 13/G, di 81 metri quadrati, codice 909014, per il quale la base d’asta è fissata a 567 euro mensili. Sei le opportunità destinate al commercio, tutte in categoria catastale C/1. A Martano, in piazza Assunta, l’avviso comprende un locale ai civici 1-3, di 105,60 metri quadrati, identificato dai codici 1728001 e 1728002, con canone mensile iniziale di 264 euro, e un secondo spazio al civico 5, di 32,40 metri quadrati, codice 1728003, con base d’asta di 81 euro al mese. A Casarano è disponibile un locale di 40 metri quadrati in via C. Madama, codice 05043021, proposto a partire da 220 euro mensili.

Gli altri tre immobili commerciali si trovano a Lecce: in viale Gallipoli 6 un locale di 39 metri quadrati, codice 195042, con canone iniziale di 234 euro al mese; in via Mantovano 6/A uno spazio di 83 metri quadrati, codice 902002, con base di 539,50 euro mensili; in piazzale Pisa 19 un locale di 39 metri quadrati, codice 227047, per il quale si parte da 331,50 euro al mese. Completano l’elenco due box auto in via Manzoni, a Lecce, entrambi in categoria catastale C/6: il primo misura 13 metri quadrati, ha codice 905025 e un canone mensile a base d’asta di 74,10 euro; il secondo, di 14 metri quadrati, è identificato dal codice 907015P e parte da 79,80 euro mensili. Le superfici riportate nell’elenco sono lorde. Per concorrere occorre far pervenire ad Arca Sud Salento un plico raccomandato attraverso il servizio postale o un’agenzia di recapito, rispettando la scadenza delle ore 14 del 23 novembre. La documentazione dovrà comprendere l’offerta in carta semplice, una copia del documento d’identità in corso di validità e un assegno circolare non trasferibile intestato ad Arca Sud Salento, dell’importo di 100 euro, destinato al rimborso delle spese d’asta e non rimborsabile.

La busta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportare il mittente e la dicitura «Offerta per la fittanza dell’immobile: bene unitario n. …», con l’indicazione del numero identificativo dell’immobile scelto. È possibile presentare offerte per uno o più beni, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’avviso. Gli interessati potranno visionare gli immobili concordando un appuntamento ai numeri 0832 446111 e 0832 446221 oppure scrivendo all’indirizzo iacplecce@gravili.com; al termine del sopralluogo sarà rilasciata un’apposita attestazione. L’avviso integrale, con requisiti di partecipazione, condizioni contrattuali e modulistica, è consultabile sul sito istituzionale www.arcasudsalento.it. Per partecipare è necessario utilizzare il modello di domanda allegato al bando: le richieste di locazione presentate al di fuori della procedura non saranno considerate valide.