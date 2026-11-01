Caro vita, la pentola a pressione che rischia di esplodere come le vetrine dei negozi, mentre ritorna la minaccia dei tagli a scuola

SALENTO – Dopo anni di tagli nel pubblico, che hanno fatto collassare i servizi in vari settori, dai Comuni alla sanità, il governo Meloni, con le spalle al muro, ha deciso di tagliare migliaia di posti nella scuola. La nuova manovra del governo Meloni prevede altri 6.974 posti in meno nella scuola, da settembre 2027. La precisazione è che, a oggi, si tratta di un disegno di legge, ancora modificabile dal Parlamento, non di tagli già definitivamente approvati. Eppure la lezione degli ultimi 20 anni era chiara: i tagli nel pubblico hanno solo fatto impoverire il paese, facendo diminuire i servizi e aumentare la povertà giovanile. La scuola è piena di precari cinquantenni, che lo Stato ha sfruttato illegalmente. Può essere un taglio la risposta per rimettere in piedi il Paese? Le cifre ci dicono che i tagli, l’austerità e il precariato degli ultimi vent’anni hanno solo contribuito ad aumentare il debito pubblico.

Se le nuove generazioni sono precarie, non possono pagare tasse, non possono comprare casa e auto e l’economia non gira. È per la politica dei tagli nel pubblico dei medici e degli operatori sottopagati che, dopo 20 anni, ci ritroviamo a chiedere personale a Cuba per i nostri ospedali e li riempiamo anche di laureati in Romania. Il disagio cresce in tutta Europa, ma in Italia è ancora peggio, ecco perché la gente scende in strada e la rabbia cresce. Siamo più poveri e lo scivolone nell’impoverimento delle famiglie è aumentato negli ultimi 6 anni, mentre i governi fanno il gioco delle 3 carte, togliendo da una parte e mettendo dall’altra. Servono i condizionatori? Ti taglio e forse ti tolgo il bonus docenti, cioè tolgo un minimo sostegno alla categoria di lavoratori meno pagata in Europa! Nel frattempo i prezzi sono aumentati di circa il 26% in 6 anni. I 1.500 euro di oggi valgono quanto circa 1.190 euro del 2020. Nell’inerzia dei governi si sono portati via una parte degli stipendi della gente normale, ma non di tutti. Ci sono i privilegiati in questo paese. Durante il governo Draghi le indennità degli amministratori locali sono state incrementate per legge, mentre gli stipendi dei dipendenti seguono i rinnovi contrattuali e le altre misure retributive. Sindaci, assessori, presidenti dei Consigli comunali, rettori, dirigenti nel pubblico si hanno potuto aumentare di più di un terzo le loro indennità.



Dove sta andando un paese in cui anche nel pubblico aumenta la precarietà e dove si pensa ad adeguare le indennità dei soli ruoli apicali? Il paese è sempre più povero e tutti i governi che si succedono sembrano avere le mani legate: bussano all’Europa con il cappello in mano e gli viene chiesto di aumentare la spesa militare. Abbiamo speso fiumi di soldi del PNRR da restituire per spese ordinarie (rimettere in sesto strade), edificare case di comunità senza che ci sia il personale per gestirle, fare concorsi inutili come quelli della scuola (bastava far scalare le graduatorie che ci sono già) e per tanti altri progetti. Alla fine dell’abbuffata ci renderemo conto che in molti casi abbiamo solo buttato soldi: è stato uno spendere perché ci sono i finanziamenti e non perché tutto quello che si è fatto serviva. Una parte della generazione “Z”, intanto, assalta i negozi, senza una vera idea di quello che bisogna fare, senza una reale alternativa economica. Perché chi ha studiato veramente sa che ci sono solo due modelli economici praticabili: l’austerità, che con suoi di tagli aumenta le disparità, e la ricetta dei neokeynesiani, che punta alla piena occupazione, un’occupazione di qualità e non precaria, capace di dare speranze alle nuove generazioni (anche col ricorso al debito pubblico, che viene poi calmierato dal “moltiplicatore keynesiano”). Se vi dicono che bisogna tenere duro, sopportare i tagli, perché nel lungo periodo tutto si risolverà, non ci cascate di nuovo! È successo già 30 anni fa!

A questi “scienziati dell’economia” rispondete che non si può più aspettare con i nostri giovani sempre più precari e sempre più poveri. Rispondete ai filosofi dell’austerità che “nel lungo periodo siamo tutti morti”! “In the long run we are all dead”, disse l’economista britannico John Maynard Keynes. Lo scrisse nel 1923, nel libro A Tract on Monetary Reform (“La riforma monetaria”), discutendo degli effetti della moneta sui prezzi e criticando chi si limitava a prevedere un ritorno all’equilibrio economico nel lungo periodo. Il senso era questo: non basta aspettare che l’economia si sistemi da sola, perché nel frattempo le persone subiscono le conseguenze della crisi. Keynes aggiungeva che gli economisti sono poco utili se, durante una tempesta, possono soltanto dire che, quando sarà passata, il mare tornerà calmo. “Fuori da questa crisi, adesso!”, scriveva il premio Nobel neokeynesiano, Paul Krugman nel criticare, anni fa, le sabbie mobili dell’austerità europea. Oggi non possiamo più aspettare di impoverirci ancora. Non servono i tagli nel pubblico. La strada è dare forza al potere d’acquisto di chi vive con stipendi e pensioni “fragili” e di precariato.