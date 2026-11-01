Festa di Halloween interrotta al Teatro Comunale di Novoli: controlli e stop per estintori scaduti e assenza di addetti

NOVOLI (Lecce) – Una festa di Halloween dedicata ai più piccoli e alle famiglie si è conclusa con lo stop delle autorità e il trasferimento dei partecipanti a pochi passi di distanza. È accaduto nella serata di sabato 31 ottobre al Teatro Comunale di Novoli, in piazza Regina Margherita, dove l’evento inserito nella rassegna “Ci vuole un fiore a teatro”, organizzata da Factory Compagnia Transadriatica e Blablabla con il patrocinio del Comune, è stato interrotto a seguito di un’ispezione congiunta di Carabinieri e Vigili del Fuoco.

L’intervento è scattato intorno alle 22:15 a seguito di una segnalazione giunta al 112, che denunciava la presenza di estintori con i termini di manutenzione ampiamente superati all’interno della struttura. Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina ha raggiunto il teatro, avviando le verifiche insieme ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce. I controlli hanno confermato le criticità segnalate, evidenziando inoltre la totale assenza di personale incaricato della gestione del servizio antincendio.

Per motivi di sicurezza, i partecipanti e i ragazzi presenti sono stati fatti uscire dal teatro e trasferiti nel vicino Palazzo Baronale, edificio adiacente che ha ospitato la prosecuzione della manifestazione, inclusa la formula del pernotto prevista per i più giovani. L’evento, iniziato nel tardo pomeriggio con animazione e racconti a tema, si è così concluso negli spazi alternativi, con i ringraziamenti finali affidati dall’organizzazione ai canali social.

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Novoli hanno avviato ulteriori accertamenti per verificare il rispetto delle normative sui pubblici spettacoli e individuare eventuali responsabilità in capo ai soggetti tenuti a garantire i requisiti di sicurezza all’interno del contenitore culturale.