Incendio in un deposito a Cutrofiano, distrutti attrezzi e utensili: cause da accertare

CUTROFIANO (Lecce) – Un incendio è divampato in un deposito adiacente a un’abitazione in contrada Contatore, a Cutrofiano.

Il rogo ha interessato una struttura di circa 15 metri quadrati, coperta da una tettoia metallica, all’interno della quale erano custoditi attrezzi da giardinaggio, un decespugliatore, un frigorifero e diversi utensili per il fai-da-te. Il deposito è stato completamente avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e successivamente provveduto allo smassamento del materiale combusto e alla messa in sicurezza dell’area.

Le verifiche non hanno evidenziato lesioni o danni strutturali apparentemente riconducibili all’incendio sull’abitazione adiacente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Aradeo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.