Incendio in un deposito a Cutrofiano, distrutti attrezzi e utensili: cause da accertare

CUTROFIANO (Lecce) – Un incendio è divampato in un deposito adiacente a un’abitazione in contrada Contatore, a Cutrofiano.
Il rogo ha interessato una struttura di circa 15 metri quadrati, coperta da una tettoia metallica, all’interno della quale erano custoditi attrezzi da giardinaggio, un decespugliatore, un frigorifero e diversi utensili per il fai-da-te. Il deposito è stato completamente avvolto dalle fiamme.
I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e successivamente provveduto allo smassamento del materiale combusto e alla messa in sicurezza dell’area.
Le verifiche non hanno evidenziato lesioni o danni strutturali apparentemente riconducibili all’incendio sull’abitazione adiacente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Aradeo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.
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