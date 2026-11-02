Lecce e provincia, 13 arresti e 51 indagati: maxi controlli contro droga e criminalità giovanile

SALENTO – Tredici arresti, 51 persone indagate e 6.802 soggetti identificati. È il bilancio dei controlli della polizia in provincia di Lecce, nell’ambito di una vasta operazione nazionale contro la criminalità giovanile, lo spaccio di droga e la detenzione illegale di armi.

Nel Salento sono stati identificati 6.449 maggiorenni e 353 minorenni. Al termine delle attività, 42 adulti e 9 minorenni sono stati indagati, mentre 13 maggiorenni sono finiti in arresto.

Sul fronte degli stupefacenti sono stati sequestrati 150,75 grammi di cocaina, 725,71 grammi di cannabinoidi e 1,2 grammi di crack. Recuperati anche un fucile, una mazza da baseball e un coltello a serramanico di 22 centimetri.

Tra gli interventi, l’arresto di un trentenne da parte della Squadra Mobile, di cui è stata già data notizia nei giorni scorsi. Nella sua abitazione, durante una perquisizione, gli agenti hanno scoperto una cassaforte nascosta sotto una mattonella, contenente oltre 575 grammi di marijuana, hashish e cocaina, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

L’attività di prevenzione ha portato all’emissione di 20 avvisi orali, 13 fogli di via obbligatori, 17 ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori e una sorveglianza speciale.

Controllati anche 1.763 veicoli e 19 esercizi commerciali, con nove sanzioni amministrative per un totale di 4.940 euro.

L’operazione rientra in un dispositivo nazionale coordinato dal Servizio Centrale Operativo, che ha coinvolto le 106 Squadre Mobili. Complessivamente sono stati controllati circa 236mila giovani, di cui oltre 23mila minorenni. Gli arresti sono stati 644 e le denunce 1.695.

I controlli, concentrati soprattutto nelle aree di spaccio e nei luoghi della movida, proseguiranno anche nei prossimi giorni.