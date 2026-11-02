Traffico di droga nel sud Salento, sequestrati immobili e aziende: sigilli anche ad una villa con piscina

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SALENTO – Una villa con piscina, immobili di pregio, autovetture, denaro contante e un’attività commerciale. È il patrimonio finito sotto sequestro nel Salento nell’ambito di un’operazione della guardia di finanza che coinvolge quattro persone di origini salentine, tra cui un imprenditore. Il provvedimento, finalizzato alla confisca per sproporzione, è stato disposto dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura.

L’intervento è stato eseguito dai finanzieri della Compagnia di Gallipoli e coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Gli accertamenti patrimoniali si inseriscono nel filone investigativo che aveva già portato, lo scorso 7 ottobre, a disarticolare un sodalizio attivo nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti nel sud Salento.

In quella circostanza erano state eseguite dodici misure cautelari personali e sequestrati 1.267.125 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le successive indagini economico-finanziarie, condotte anche attraverso l’applicativo “Molecola” dello Scico della Guardia di Finanza, hanno permesso di ricostruire la disponibilità di risorse e beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dai soggetti coinvolti.

Oltre a denaro e automobili, il sequestro ha riguardato diversi immobili di pregio, tra cui una villa con piscina. Sotto vincolo è finito anche l’intero patrimonio aziendale di una società cooperativa con sede a Melissano, che gestisce un esercizio commerciale e per la quale è stata disposta l’amministrazione giudiziaria.