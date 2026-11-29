Il 25 marzo 1976 la Gazzetta del Mezzogiorno pubblicò un articolo a firma di Teodoro Pellegrino, insigne Direttore della Biblioteca Provinciale Nicola Bernardini, dal titolo “Addio Collegio ‘Argento’ “, intriso di struggente nostalgia.

Teodoro Pellegrino, eminente studioso delle patrie memorie, fu un infaticabile promotore di quelle iniziative, tra cui le note Celebrazioni Salentine (1952 -1953), volte a supportare la nascita, nel 1955, di una moderna Università nel Salento.

Vale la pena rievocare quell’articolo.

“Ho attraversato la via Duca degli Abruzzi che un tempo terminava – prima di immettersi nel viale Lo Re- con un lato del vecchio Collegio «Argento ».

Al centro di quel lato recintato, vi era una porta, una grande porta di metallo da cui si entrava nella Congregazione mariana, nel teatrino, e, superato un breve corridoio, nei vasti locali dalle volte solenni e altissime. Al centro un giardino fiorito e carico di agrumi, poi aule, aule, cappella, splendido scalone che portava ai locali superiori.

Oggi non c’è più niente del vecchio Istituto se non i muri di tre lati con le finestre d’un tempo con qualche linea di modernità, e la facciata anch’essa con ritocco moderno. Il resto dell’edificio, uno dei più grandi collegi dei Gesuiti, è andato a terra ed è sostituito nella maniera in cui ognuno può ammirare!

Un’altra pagina della storia di Lecce che va via…

Restano per consolarci i ricordi!

I Padri Gesuiti, nella nostra città dal dicembre 1574, avevano iniziato nel 1888, con l’aiuto delle nobili famiglie leccesi, la costruzione di un grandioso nuovo Collegio che fu portato a termine nel 1896.

Ne fu promotore e infaticabile animatore il P. Nicodemo Argento, dopo che i Gesuiti avevano avuto una sede provvisoria e un istituto d’istruzione nel Palazzo Rossi e poi nel Palazzo Lubelli,

L’ampio terreno era stato preso a censo dal Comune. Dal 1896 quanto incise sulla vita culturale di Lecce!

Nel 1908 da Papa Pio X vi fu istituito il primo Seminario regionale pugliese che il 20 maggio 1911 fu elevato a Università teologica, Purtroppo nel 1915 l’edificio quasi per intero venne requisito e destinato ad ospedale di riserva della R. Marina, mentre il Seminario venne trasferito a Molfetta, dove tuttora risiede. (Nè alcuno si è mai occupato di reclamare la restituzione di un Seminario regionale istituito per Lecce!).

Ormai! non c’è più niente! Per circa quarant’anni ho girato per quei corridoi, per quei locali, nel silenzio dei piani superiori… Potete immaginare con quale stretta al cuore ho visto in questi giorni come è stato ridotto il mio, il nostro Collegio Argento!

Molto spesso quando muore una persona cara i superstiti ne prendono qualche cosa per ricordo: un fazzolettino, un oggettino, alcuni capelli… Anche per il «Collegio Argento è avvenuto così: si è conservato un ricordino. Bisogna notare la crianza »…

Si è salvata la faccia! Scusate, volevo dire la facciata! Arrivederci”.