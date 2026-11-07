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Da domenica 8 a martedì 10 ottobre Bill Frisell, Marc Ribot, Paolo Fresu e Bijan Chemirani per gli appuntamenti finali del festival Salento Jazz