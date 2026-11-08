Sigismondo Castromediano ed il Liceo Palmieri

Aldo Vallone, nel saggio “Il Risorgimento salentino-napoletano nelle parti ripudiate delle ‘Memorie’ di S.Castromediano”, in A.Vallone, Studi e ricerche di letteratura Salentina, Lecce, Centro di Studi salentini, 1959, ha pubblicato alcuni interessanti manoscritti a firma di Sigismondo Castromediano.

L’indomito patriota, nato a Cavallino il 20 gennaio 1811 e spentosi il 26 agosto 1895, narrò, nelle sue celebri Memorie, alcune delle pagine più dolorose e commoventi del Risorgimento salentino e non mancò, in uno di quei manoscritti, di rievocare gli anni di studio trascorsi a Lecce nel liceo che, come scrisse, “non ancora caduto nelle mani dei Gesuiti”, ” oggi appellano Liceo convitto Giuseppe Palmieri”.

Anni di studio severo in cui la filosofia e la matematica erano affidate a ” professori competentissimi”.

“Se poco ebbi a profittare colà negli studi”, scrisse, “uscito da collegio compresi l’ignoranza mia e fu ventura, perché mi rivolsi a riparare il perduto, almeno per quanto le condizioni avverse mi permisero”.

“Scuole migliori di quelle”, sottolineò, ” non v’erano, né pubbliche biblioteche, e libri, i soli lasciati stampare dalla spietata censura napoletana, o venuti dall’estero col consenso della stessa”.

Fu allora che: “Le lettere adunque, o meglio una assidua lettura di molti libri addivenne la mia precipua occupazione, libando da essi quel che potei, e risolutamente determinato a serbarmi italiano e rifiutare ogni strambezza da oltremonti venuta”.