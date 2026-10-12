Domenica 18 ottobre Renzo Rubino inaugura il tour di Gran Piano Bar Rubino per Conversazioni sul futuro

LECCE – Renzo Rubino torna sul palco con “Gran Piano Bar Rubino”, un nuovo spettacolo che recupera e reinterpreta l’immaginario del piano bar all’italiana, luogo popolare e al tempo stesso elegante, legato alla tradizione e al romanticismo. Il tour partirà domenica 18 ottobre alle 21:30 (ingresso libero fino a esaurimento posti) dalle Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con Deghi, Monteco e Coolclub, per l’appuntamento conclusivo della tredicesima edizione di Conversazioni sul Futuro. Dopo cinque giorni di incontri, presentazioni di libri, cinema e laboratori dedicati ai grandi temi della contemporaneità, il festival promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore saluterà il pubblico con una serata di musica, ricordi e condivisione. Ad anticipare il debutto, venerdì 16 ottobre sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali “Piano Bar”, il nuovo brano del cantautore tarantino, che racconta la figura del pianista capace di accompagnare, sera dopo sera, le storie e le emozioni di chi lo ascolta.

Al centro del live, un viaggio attraverso oltre settant’anni di musica italiana, tra grandi classici reinterpretati per pianoforte e voce. Una nuova sfida per Rubino, che si confronta con brani lontani dal proprio repertorio, trasformando melodie entrate nella memoria collettiva in occasioni di partecipazione e canto all’unisono. L’atmosfera vintage prenderà forma fin dall’apertura delle porte, quando l’artista inizierà a suonare mentre gli spettatori si accomodano in sala. Un’esperienza intima e coinvolgente, che accorcia le distanze tra palco e platea e intreccia le note ai ricordi di ciascuno. Il tour, organizzato da Django Music, proseguirà dopo Lecce a Prato, Torino, Taranto, Milano e Bologna (informazioni e biglietti linktr.ee/renzorubino_tour)

Nato a Taranto nel 1988, Renzo Rubino è un cantautore e performer che si è affermato sulla scena musicale italiana grazie anche alle partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” nel 2013 e il terzo posto nel 2014. Nel corso della sua carriera ha pubblicato quattro album in studio, tra cui il più recente Il silenzio fa boom (2024), distinguendosi per un percorso artistico capace di intrecciare scrittura, interpretazione e tradizione musicale. Nel 2019 ha ideato Porto Rubino, festival itinerante dedicato al mare e alla musica, ospitato nei porti della Puglia e diventato negli anni un appuntamento riconoscibile nel panorama culturale italiano. Nel 2025 ha reso omaggio a Lucio Dalla con una reinterpretazione di Henna e lo spettacolo Cosa direbbe Lucio. Nel 2026 ha proposto l’ottava edizione di Porto Rubino, articolata in tre tappe a Taranto, Savelletri e Otranto, e torna dal vivo con il nuovo progetto “Gran Piano Bar Rubino”.

Organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, dal 14 al 18 ottobre, Conversazioni sul futuro accoglie quasi 120 appuntamenti, disseminati in circa 25 spazi con oltre 200 ospiti italiani e stranieri. Il festival proverà ancora una volta a raccontare il mondo contemporaneo e quello che verrà, intrecciando punti di vista, esperienze e linguaggi differenti.

IL FESTIVAL

La tredicesima edizione di Conversazioni sul Futuro si svolge in sinergia con numerose realtà istituzionali, culturali, associative e imprenditoriali.

Con il sostegno e la collaborazione di: Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Teca del Mediterraneo, Polo Biblio-Museale di Lecce, Puglia Culture, Provincia di Lecce, Museo Castromediano, Biblioteca Bernardini, Università del Salento, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi (Kingdom of the Netherlands), Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia, Fandango Factory e CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Con il sostegno di: Monteco, Sprech, Deghi, Banca Popolare Pugliese, Spinelli Caffè, Candido e PaoloLeo.

In collaborazione con: Artwork, CulturaHub, Fondazione Splendor Fidei, Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Castello Carlo V, Open Castle, FAI – Ponte tra Culture Delegazione di Lecce, Biblioteca OgniBene – Comune di Lecce, Ordine dei Giornalisti della Puglia, Ordine degli Avvocati di Lecce e Fondazione Vittorio Aymone, Agorà Design, Liquid Law, Amnesty International Italia, EMERGENCY, Concorso letterario Lingua Madre, Poster for Tomorrow, Made in Carcere, Musiclash, Salento Jazz, Coolclub, UASC!, Fermenti Lattici, Officine Culturali Ergot, Officine Cantelmo, L’Orecchietta, Santa Maria Viaggi, DB d’Essai Cinema Teatro, Fondazione Biscozzi | Rimbaud, Libreria Palmieri, Manifatture Knos, Principio Attivo Teatro, Mediterranea, Nasca – Teatri di Terra, Spazio Sociale ZEI, Tagliatelle Stazione Ninfeo, Tipografia del Commercio e Vineria Popolare.

Libreria ufficiale: Liberrima.

Mobility partner: Zemove, Autosat S.p.A. e CPKexpress.

Si ringraziano: Alvino Suite&Breakfast, Chiesa Greca Suites, Federica Oliva, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Gustoliberrima, Hotel Arryvo, La Casa di Marat, Made in Carcere, Palazzo Belsanti, Palazzo Rollo, Santa Chiara Suite Hotel e White Suite.

INGRESSO LIBERO

Tutti gli appuntamenti, salvo dove diversamente indicato, sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Alcune attività prevedono prenotazione, tariffa dedicata o ingresso con contributo. Il programma completo e aggiornato, con orari, luoghi, ospiti e modalità di accesso, è disponibile su conversazionisulfuturo.it.