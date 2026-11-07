Verdone inaugura al Festival del Cinema Europeo di Lecce la maratona per gli 80 anni dei Nastri d’Argento

LECCE – Sarà Carlo Verdone con ‘Posti in piedi in Paradiso’ a inaugurare, nell’ambito della XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo in programma a Lecce da oggi 7 al 14 novembre, la maratona celebrativa per gli 80 anni dei Nastri d’Argento che porterà in otto Festival e in sale italiane altrettanti titoli. L’appuntamento è per il 13 novembre al cinema Multisala Massimo. L’evento speciale è un’iniziativa del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. “Un inizio che conferma la nostra sintonia con il Festival del Cinema Europeo – sottolinea la presidente del Sngci Laura Delli Colli – un luogo speciale per il cinema di qualità dove da 17 anni il Festival, insieme al Sngci e alla famiglia Verdone, promuove con successo anche il Premio Mario Verdone”.

“Mi riempie di gioia – le parole di Verdone – aprire questa celebrazione per primo grazie al Festival del Cinema Europeo di Lecce con una pellicola corale a me molto cara: ‘Posti in Piedi in Paradiso’ del 2012. Una commedia che affronta il tema attuale dei padri separati in difficoltà economiche. Diretto da me e interpretato insieme a Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Micaela Ramazzotti, unisce il divertimento alla solitudine dei nostri personaggi. Un film ancora molto attuale che sarà sempre nei miei più bei ricordi di set. Ringrazio i Nastri per aver scelto questa mia pellicola e auguro al Nastro d’Argento di accompagnare la nostra cinematografia per tanti altri decenni. Abbiamo bisogno di voi”.

Ad aprire il Festival salentino, questa sera, sarà il film di Stefania Rocca ‘L’ora di tutti’, un’opera girata interamente in Puglia, incentrata sulla resilienza comunitaria di fronte alla sopraffazione. Undici i lungometraggi europei in gara presentati in anteprima nazionale. Il programma rende poi omaggio ad autorevoli protagonisti della scena cinematografica con la consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera: al cinema italiano con Luigi Lo Cascio, alla scena internazionale con la star Jeremy Irons e all’arte dell’animazione con una retrospettiva integrale dedicata al maestro Enzo d’Alò. All’edizione 2026 fa, inoltre, il suo debutto la sezione Apulia Screening all’interno della quale saranno presentate opere in anteprima girate in Puglia, sostenute da Apulia Film Commission o che hanno partecipato all’Apulia Film Forum. Ci sarà anche la consueta collaborazione con la European Film Academy, che vedrà l’annuncio e la proiezione in anteprima dei cortometraggi candidati agli Efa Best Short Film Award 2026.