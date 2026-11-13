Presunta maxi truffa con i falsi braccianti: richiesta di rinvio a giudizio per 30, c’è anche il datore di lavoro

NARDO’ (Lecce) – Un datore di lavoro e 29 falsi braccianti indagati. Sono i numeri di una maxi inchiesta che ha fatto luce sull’ennesima truffa ai danni dello stato con l’escamotage delle assunzioni, vere solo su carta. Nel mirino degli ispettori dell’Inps è finita un’impresa agricola specializzata nell’attività di coltivazione di ortaggi, con sede legale a Nardò. In realtà risultata priva di una sede operativa.

In particolare, a conclusione degli accertamenti eseguiti dai funzionari di vigilanza della sede dell’Inps, è emerso che i terreni, asseritamente oggetto di coltivazione, al momento dell’accesso, datato 2 luglio 2021 e dei successivi sopralluoghi, risultavano indisponibili (per quanto dichiarato dai proprietari dei terreni e dai confinanti degli stessi) e incolti, circostanze peraltro confermate dai rilievi fotografici del 7 settembre 2017 e del 20 luglio 2018 estrapolati dalla piattaforma Google Earth.

Non sarebbe stata neppure esibita alcuna documentazione contabile dell’azienda (fatture e relativi registri) sullo svolgimento dell’attività dichiarata (acquisito di prodotti, quali sementi, piantine, concimi, materiale di consumo, fatture di vendita e altro).

In più i mezzi agricoli sarebbero risultati assenti. I falsi braccianti avrebbero dichiarato di lavorare nei territori tra Galatina e Galatone. Subito dopo l’avviso di conclusione a firma del sostituto procuratore Massimiliano Carducci, la procura ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio con contestuale fissazione dell’udienza preliminare per . Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Massimo Muci, Antonio Falangone, Maurizio My, Pasquale Gaballo, Cinzia Vaglio, Andrea Frassanito, Franco Leo, Giulia Bonsegna, Federica Filoni, Antonio Palumbo, Roberto Serio, Giuseppe Bonsegna, Andrea Bianco, Gianpiero Geusa, Federica Filoni, Anna Inguscio, Giuseppe Vinci, Speranza Faenza.