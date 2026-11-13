N’Dri: la crescita, l’obiettivo, la squadra. Ecco il segreto del Lecce

LECCE – “Siamo una famiglia prima di essere una squadra”. È questa l’immagine che N’Dri sceglie per descrivere lo spogliatoio del Lecce, un gruppo unito che ha raggiunto quota dieci punti prima della sosta di novembre. L’esterno giallorosso si dice soddisfatto del percorso compiuto finora: “Penso sia un buon inizio per il Lecce, stiamo molto bene e c’è un bel clima nella squadra”. Alla base dei risultati c’è il lavoro quotidiano e la capacità di mettere le qualità individuali al servizio del collettivo. “Conosciamo le qualità degli altri e cerchiamo di sfruttarle per far crescere la squadra”. Importante anche il rapporto con il tecnico, che lo invita a credere nelle proprie capacità e a dimostrare il proprio valore. Il gruppo, intanto, continua a fare della compattezza il suo punto di forza: “Ci troviamo bene tra grandi e giovani e ci divertiamo tutti insieme”.

N’Dri sta vivendo un momento positivo anche a livello personale, come testimoniano i due riconoscimenti di migliore in campo ottenuti nelle trasferte contro Udinese e Torino. Premi che non lo fanno sentire superiore agli altri: “Non mi sento più importante, sono un giocatore normale e aiuto la famiglia con piacere e gioia”. L’esterno riconosce inoltre il valore di chi parte dalla panchina, ricordando come l’allenatore chieda a tutti di farsi trovare pronti perché ogni ingresso può cambiare una partita.

Il legame con Lecce è ormai forte. Qui N’Dri sente di essere cresciuto come uomo e come calciatore, grazie al sostegno della società, dei dirigenti e della città. Il suo desiderio è ricambiare tutto questo contribuendo a mantenere la squadra in Serie A. “Voglio salvare il Lecce, restare nella massima categoria sarebbe la vittoria più grande”. Anche la famiglia, che lo raggiunge dal Belgio, si trova bene in città, mentre i tifosi rappresentano una spinta importante.

Dopo la sosta ci sarà subito una prova impegnativa contro la Lazio, attuale capolista. Una sfida difficile, ma che può offrire ai giallorossi l’occasione di conquistare punti preziosi in chiave salvezza. “Dobbiamo lavorare sodo per arrivare pronti. Ottenere qualche punto sarebbe ottimo per avvicinarci al nostro obiettivo”, spiega N’Dri.

Tra i dettagli che caratterizzano le sue esultanze c’è anche il parastinco con la scritta “Jesus I Love You”, testimonianza della sua fede: “Mi fido di Dio e di Gesù, mi danno la forza. Voglio lodarli e ringraziarli sempre”. Infine, uno sguardo alla Nazionale: l’esterno, in possesso anche del passaporto ivoriano, da circa un anno ha scelto di rappresentare il Niger. Una chiamata che lo rende felice e che rappresenta un’altra soddisfazione personale. Adesso il sogno è quello di conquistare la qualificazione alla Coppa d’Africa: “Sarebbe perfetto riuscire a raggiungere questo traguardo”.