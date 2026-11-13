Choc a Gallipoli, stroncato da un infarto a 54 anni l’ex vicesindaco e candidato a sindaco

Gallipoli (Lecce) – Stroncato da un infarto, a 54 anni. Gallipoli sotto choc oggi per l’improvvisa scomparsa di Tony Piteo, avvocato ed ex vicesindaco di Gallipoli. Un anno fa, alle elezioni comunali, poi vinte da Flavio Fasano, era stato indicato come candidato sindaco dalla maggioranza uscente guidata da Stefano Minerva. Ora ricopriva comunque il ruolo di consigliere comunale di minoranza e da poco era stato designato come responsabile cittadino del Partito democratico.
Piteo è stato colpito da un infarto, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ogni tentativo di soccorrerlo e salvargli la vita si è rivelato inutile.
Con il consenso della famiglia, il sindaco Fasano ha avviato i preparativi per allestire la camera ardente nella sala consiliare del Comune.
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