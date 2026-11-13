La truffa del finto carabiniere a un 70enne sventata dal figlio poi minacciato di morte: “Ti spariamo in testa”

MAGLIE (Lecce) – Una telefonata sul fisso di casa e l’invito a scendere in cortile per ricevere una notifica.

È accaduto nei giorni scorsi a Maglie, dove un uomo di più di settant’anni è stato contattato telefonicamente da persone che si spacciavano per carabinieri. Nel giro di pochi minuti, la telefonata è sfociata in una minaccia di morte al figlio: l’avvocato Stefano Meleti. I sedicenti militari hanno chiesto al settantenne l’indirizzo esatto di residenza, il numero civico, il modello e la targa della sua auto. Si sono poi fatti dare il numero di cellulare e lo hanno richiamato subito tramite WhatsApp, da un profilo con la fotografia di un generale dell’arma dei carabinieri (foto adoperata probabilmente per indurre in errore la vittima circa la reale identità dell’interlocutore) e lo hanno invitato a scendere in cortile, dove, a loro dire, sarebbe arrivata a breve una pattuglia per consegnargli una notifica a mani.

L’uomo ha chiesto l’aiuto del figlio. A chiamarlo mentre era in studio è stata la madre. L’avvocato, in pochi istanti, ha raggiunto la vicina abitazione dei genitori a bordo della sua autovettura mentre il padre era già in cortile, ancora al telefono con i finti carabinieri, che dicevano di essere vicini all’ingresso. Meleti ha preso il cellulare ma gli interlocutori gli hanno subito detto di averlo visto arrivare con la sua auto nera, dettaglio che gli ha fatto capire che i malintenzionati erano nei paraggi e lo stavano osservando. A quel punto lo hanno minacciato più volte che gli avrebbero sparato due colpi alla testa se non si fosse allontanato. Ma l’avvocato non si è lasciato intimidire, ed anzi, è uscito dal cortile per farsi vedere sulla strada pubblica e, con tono fermo, ha invitato gli interlocutori a farsi avanti e a rivolgersi direttamente a lui, anziché prendersela con il padre. Poco dopo, la chiamata si è interrotta e nessuno si è presentato.

Resta da chiarire perché volessero far scendere l’uomo. Le domande sul modello e sulla targa fanno ipotizzare che puntassero all’auto, ma Meleti ipotizza che volessero approfittare della discesa in cortile del padre per entrare nell’abitazione e rubare.

Il figlio dell’ultrasettantenne ha sporto denuncia-querela presso la stazione dei carabinieri di Maglie e ha ringraziato i militari per essersi subito attivati per individuare i responsabili.