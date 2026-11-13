Sapori d’autunno e musica popolare ad Alessano: sabato 14 novembre torna “Vino Novello in Festa”

ALESSANO (Lecce) – Torna ad Alessano uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno salentino. Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 18:00, la suggestiva cornice di Palazzo Legari ospiterà la sedicesima edizione di “Vino Novello in Festa”, manifestazione promossa dalla Pro Loco locale con il patrocinio del Comune e inserita nell’ambito del progetto “InfoPoint Experience Plus – POC Puglia 2021-2027”.

La serata celebrerà i prodotti tipici della stagione e le eccellenze del territorio attraverso un percorso enogastronomico pensato per tutti i palati. Protagonista indiscusso dei calici sarà il vino novello, da accompagnare alle specialità della cucina tradizionale salentina: dalle immancabili pittule alle caldarroste, passando per il formaggio pecorino e i panini farciti con capocollo e salsiccia.

Ad animare l’atmosfera, tra un assaggio e l’altro, ci penserà la musica dal vivo con il concerto degli Sciùm. La formazione, composta da Luca Buccarella, Riccardo Laganà, Massimiliano De Marco e Riccardo Basile, accompagnerà il pubblico lungo tutta la serata con i ritmi e le sonorità della tradizione popolare, per un appuntamento all’insegna della convivialità e della riscoperta delle radici locali.