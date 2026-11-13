Scavi e asfalto dissestato, Rotundo incalza il Comune: “Chi controlla i ripristini?”

LECCE – Il nodo è la distanza tra le certificazioni dei lavori e le condizioni delle strade. Il presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo, porta all’attenzione del Comune i ripristini successivi agli scavi per i sottoservizi e chiede come vengano verificate le opere e tutelate le casse pubbliche. Al centro della sua interrogazione ci sono le autorizzazioni rilasciate dal gennaio 2025 e le garanzie delle imprese, mai escusse secondo la risposta ricevuta dagli uffici. Il consigliere affida a una nota le proprie considerazioni: “Ripristini stradali ‘a perfetta regola d’arte’, ma le strade sono un disastro. Qualcosa non torna! 1.003 autorizzazioni rilasciate, 2.878 strade interessate dai lavori e nessuna fideiussione escussa. È una situazione che merita di essere approfondita. Ho presentato nei giorni scorsi un’interrogazione al settore lavori pubblici per conoscere il numero delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico rilasciate dal Comune dal 1° gennaio 2025 ad oggi e, soprattutto, quante polizze fideiussorie siano state effettivamente escusse a seguito di ripristini stradali eseguiti in maniera non corretta. Una richiesta nata da una preoccupazione sempre più diffusa tra i cittadini, che quotidianamente si trovano a fare i conti con strade in condizioni disastrose, spesso interessate da continui interventi di scavo per la realizzazione e l’interramento di opere di urbanizzazione: condotte idriche e fognarie, reti elettriche, telefoniche, del gas e altri sottoservizi. I numeri forniti dagli uffici comunali sono significativi: dal 1° gennaio 2025 ad oggi sono state rilasciate complessivamente 1.003 autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, con ben 2.878 strade interessate dagli interventi. Ma è la risposta sulla gestione delle garanzie prestate dalle ditte esecutrici a sollevare gli interrogativi più rilevanti. Alla domanda su quante fideiussioni siano state incamerate per ripristini eseguiti male, il settore lavori pubblici ha risposto che ‘non si è mai palesata la necessità di attivare procedimenti legali o amministrativi per l’escussione delle polizze’. La motivazione fornita dagli uffici è che, ‘in presenza di cedimenti successivi ai ripristini definitivi e a seguito delle segnalazioni comunali, le ditte interessate avrebbero sempre provveduto tempestivamente a ripristinare le aree, ottenendo successivamente il certificato di esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento comunale’. Una risposta che, tuttavia, non convince e che lascia aperta una questione tutt’altro che secondaria: se tutti i ripristini sono sempre stati eseguiti a perfetta regola d’arte, come si spiega lo stato di dissesto in cui versano tante strade cittadine? È evidente lo scarto tra quanto certificato dagli uffici e quanto è sotto gli occhi di tutti. Non si tratta – ovviamente – di mettere in discussione il lavoro degli uffici comunali, ma di capire se i controlli siano davvero efficaci, se i ripristini vengano verificati con la necessaria attenzione e se le responsabilità delle ditte esecutrici vengano fatte valere ogni volta che il risultato non è adeguato. La manutenzione del patrimonio stradale non può ridursi a una certificazione burocratica: deve tradursi in risultati concreti, verificabili e duraturi, sapendo che se il controllo sugli obblighi assunti non funziona il conto della manutenzione delle strade alla fine della fiera graverà sul bilancio comunale e quindi sui contribuenti leccesi”.