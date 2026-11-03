Lecce, la Corte dei conti promuove il risanamento ma richiama il Comune: riscossione debole e regole da rispettare

LECCE – Il risanamento dei conti procede meglio delle previsioni, ma la difficoltà di incassare tributi e vecchi crediti resta un punto debole del bilancio comunale. La Corte dei conti riconosce a Lecce il raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, accompagnando però il giudizio positivo con rilievi sulla contabilizzazione del contributo statale, sul contenimento della spesa corrente e sugli accantonamenti per le cause giudiziarie. La deliberazione n. 186/2026 della Sezione regionale di controllo per la Puglia, adottata nella camera di consiglio del 22 ottobre, certifica dunque i risultati del percorso finanziario, senza convalidare tutte le scelte contabili dell’amministrazione. È confermato il diniego dell’uso delle risorse governative derivanti dal Patto per Lecce per altre finalità che non siano quelle dell’uscita dal disavanzo: il Comune aveva optato per lo spostamento di oltre un milione di risorse statali sul bilancio corrente (operazione giustificata dal fatto che sono state messe molte più risorse del previsto per ripianare il debito).

Il dispositivo accerta, infatti, “nei limiti e con le osservazioni di cui alla parte motiva, il raggiungimento al 30.06.2026, degli obiettivi intermedi del piano”. Il dato più significativo riguarda il disavanzo: al 31 dicembre 2025 è sceso a 28.018.149,58 euro, contro i 34.711.285 euro previsti. Il recupero aggiuntivo sfiora i 6,7 milioni. Nelle conclusioni i magistrati sottolineano che il Comune ha realizzato “un risultato complessivamente superiore del 19% nel triennio rispetto all’obiettivo previsto nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale in esame”. È il riconoscimento della tenuta del percorso avviato attraverso il Patto per Lecce, sottoscritto nel 2022 con il Governo, sul quale si innesta anche il confronto politico tra precedente e attuale amministrazione. Il resoconto politico sulla pronuncia rivendica il peso delle decisioni assunte prima dell’insediamento della giunta Poli Bortone e ricorda che la nuova amministrazione scelse di non rimodulare il piano ereditato. La Corte, dal canto suo, individua con precisione alcune delle leve che hanno sostenuto il risultato: maggiori entrate dall’addizionale Irpef e contributi statali superiori alle stime. Per il 2025 il resoconto richiama circa 5,7 milioni di maggiore gettito Irpef, a fronte di una previsione originaria di circa 1,6 milioni; il contributo statale effettivo è stato invece di 3.235.483,75 euro, contro i 2.093.002 euro teoricamente considerati nel piano. Proprio sull’utilizzo di quest’ultima risorsa si concentra uno dei passaggi più netti della deliberazione. Già con la pronuncia n. 36/2026, che aveva approvato il piano di riequilibrio, i giudici avevano rilevato un errore nella quantificazione della prima posta di spesa destinata al ripiano del disavanzo nei bilanci di previsione. Il contributo dello Stato deve aggiungersi agli effetti delle misure di risanamento, accelerando il recupero, e non sostituire le entrate attese da altre azioni. Nella ricostruzione contenuta nella nuova deliberazione, il Comune aveva ritenuto di poter assorbire con il maggiore contributo alcuni errori del piano, in particolare la previsione delle entrate da sanzioni stradali rivelatasi inutilizzabile per quella finalità. Una lettura respinta dai magistrati: quanto sostenuto dall’ente “risulta privo di basi normative nonché foriero di possibili erronee rappresentazioni contabili”. La Corte aggiunge che gli errori imputabili al Comune, anche se reiterati, non possono giustificare deroghe alle disposizioni. Il risultato finanziario conseguito consente tuttavia di superare, sul piano sostanziale, le conseguenze del rilievo per gli esercizi esaminati: il maggiore recupero di 6,7 milioni è sufficientemente capiente rispetto alla differenza tra contributo teorico e contributo effettivamente ricevuto nel 2024 e nel 2025. Per questo il Collegio ritiene che la finalità di anticipare il ripiano “sia stata egualmente raggiunta”. Resta integralmente il richiamo per il futuro: “Alla luce di quanto rilevato, comunque, si invita il Comune di Lecce, per i futuri esercizi, a procedere alla corretta quantificazione della prima voce di spesa a titolo di ripiano del disavanzo nel bilancio di previsione ed a monitorare l’andamento del maggior recupero a consuntivo nello scrupoloso rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, non passibili di interpretazioni ‘creative’” Il riconoscimento dei risultati, dunque, convive con la conferma dell’errore contabile.

Ma il problema più strutturale resta la riscossione. I magistrati rilevano “una scarsa ed insufficiente capacità di riscossione dei residui”, peggiorata rispetto ai due esercizi precedenti: dal 20,72% del 2023 era salita al 24,45% nel 2024, per scendere al 19,03% nel 2025. Anche gli incassi sulle entrate di competenza arretrano, passando dall’80,58% al 78,30%, soprattutto per la contrazione della riscossione dei trasferimenti correnti. Sul contrasto all’evasione tributaria il giudizio è particolarmente severo: il Comune “ha dimostrato gravi criticità che richiedono l’adozione di idonee e tempestive misure correttive, attesa l’esigua percentuale di riscossione delle stesse”. Non basta, quindi, accertare quanto dovuto: occorre trasformare quei crediti in denaro effettivamente disponibile.

È una distinzione decisiva anche per comprendere la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, l’accantonamento che protegge il bilancio dal rischio di mancati incassi. Secondo la Corte, l’obiettivo legato al miglioramento della riscossione non può considerarsi pienamente raggiunto, perché la diminuzione del fondo nel 2025 dipende prevalentemente dallo stralcio di vecchi crediti per 24.629.130,16 euro, anziché dall’incasso delle somme. Un’operazione correttiva che, scrivono i giudici, “conferma la permanenza di notevoli criticità nella riscossione dei crediti vetusti da parte del Comune di Lecce”. La cancellazione dal conto del bilancio, peraltro, non esaurisce la necessità di proseguire il recupero: al 19 febbraio 2026 risultavano affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione crediti tributari iscritti a ruolo per circa 63 milioni e crediti per sanzioni stradali per altri 135,6 milioni. Il Collegio chiede interventi incisivi anche su queste somme. Altre ombre riguardano le misure di risanamento: l’aumento delle entrate dei servizi a domanda individuale non è stato realizzato, pur in presenza di un miglioramento, e le entrate extratributarie restano inferiori al riferimento del 2021. La mancata attuazione di alcune misure è stata comunque compensata dal maggiore gettito Irpef previsto dal Patto. Sul versante delle uscite, risultano conseguiti gli obiettivi relativi al personale, alle prestazioni di servizi e alla riduzione del tasso sull’anticipazione di liquidità; non è stato invece raggiunto quello più generale di contenimento della spesa corrente, per il quale la Corte ritiene necessari “incisivi interventi, non più procrastinabili”. Un ulteriore richiamo riguarda il fondo contenzioso: esistono cause per le quali non è stato effettuato alcun accantonamento e il Comune viene invitato a stimare adeguatamente i rischi, così da prevenire squilibri in caso di soccombenza. Accanto alle criticità, la deliberazione registra segnali concreti di miglioramento: nel 2025 il tempo medio di pagamento ponderato è sceso a 22 giorni, nell’ultimo quadriennio le fatture sono state pagate mediamente in anticipo sulla scadenza, la disponibilità di cassa è cresciuta e dal 2022 non si ricorre ad anticipazioni di tesoreria. Il quadro finale è quello di un Comune che recupera disavanzo oltre le attese, ma deve ancora rafforzare la capacità ordinaria di incassare e controllare la spesa. Il prossimo passaggio sarà il monitoraggio al 31 dicembre 2026: ai revisori la Corte chiede dati completi e valutazioni espresse sull’attuazione delle singole misure, perché il miglioramento complessivo dei conti trovi conferma anche nella solidità della gestione.