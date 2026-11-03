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Lecce, la Corte dei conti promuove il risanamento ma richiama il Comune: riscossione debole e regole da rispettare

Gaetano Gorgoni