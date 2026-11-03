Cimitero monumentale di Lecce, dal Ministero 92.400 euro per valorizzarne la storia

LECCE – Un patrimonio di arte, architettura e memoria da valorizzare, custodito tra i viali e le cappelle del cimitero monumentale. Il Ministero della Cultura ha comunicato alla sindaca Adriana Poli Bortone l’assegnazione di 92.400 euro per il progetto “La città parallela: il cimitero monumentale a Lecce e nel Salento”. Il finanziamento rientra nella programmazione per il triennio 2025-2027 e fa riferimento alla legge 190 del 23 dicembre 2014. A tradurre lo stanziamento in interventi sarà la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, chiamata ad avviare gli atti necessari e ad accelerare l’impegno e la spesa delle risorse assegnate. Al centro dell’operazione c’è il riconoscimento del valore storico e architettonico di un luogo che racconta quasi due secoli di vita cittadina, intrecciandoli con testimonianze molto più antiche. Inaugurato e consacrato il primo gennaio 1845, in epoca borbonica, il cimitero leccese è storicamente conosciuto come “giardino funebre”: un impianto suggestivo che integra la chiesa medievale dei Santi Niccolò e Cataldo, risalente al XII secolo e fondata dal re Tancredi d’Altavilla.

Le cappelle gentilizie, costruite tra Ottocento e Novecento, compongono un paesaggio architettonico nel quale convivono barocco leccese, neoclassicismo, richiami neogotici e persino influenze neoegizie. Una ricchezza che rende il complesso una testimonianza peculiare della storia culturale salentina e che, nell’estate del 1954, colpì anche Italo Calvino. Lo scrittore lo visitò durante un viaggio culturale insieme all’intellettuale e saggista Franco Antonicelli, accompagnato da una guida d’eccezione: il poeta leccese Vittorio Bodini, che oggi riposa nella parte più antica del cimitero, dove sono custodite anche le spoglie del tenore Tito Schipa. Alla valorizzazione del patrimonio si affiancano gli appuntamenti dedicati alla memoria cittadina. Domani, mercoledì 4 novembre, alle 8.30, Poli Bortone effettuerà la consueta visita alle sepolture dei sindaci e dei personaggi illustri, rinviata lunedì 2 novembre a causa del maltempo. Alle 9.30 la sindaca prenderà poi parte alla cerimonia davanti al Sacrario dei caduti, all’ingresso del cimitero monumentale.