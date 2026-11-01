Alex, l’autunno secondo Alessandra Civilla: quando la cucina diventa un racconto di stagione

Lecce – Ci sono stagioni che invitano a rallentare, a ritrovare il piacere di una tavola capace di accogliere e a lasciarsi conquistare da sapori più profondi, avvolgenti, intimamente legati alla terra. L’autunno appartiene a questa dimensione: porta con sé il profumo dei funghi, la delicatezza delle vellutate, il calore delle zuppe e l’arrivo di uno degli ingredienti più preziosi della gastronomia, il tartufo. È da questo paesaggio sensoriale che prende forma la nuova carta di Alex, a Lecce, dove la chef Alessandra Civilla interpreta la stagione attraverso una cucina attenta alle materie prime, alle loro sfumature e alla capacità di trasformare un ingrediente in un’esperienza.

Un percorso che non si esaurisce nel piacere dell’assaggio, ma invita a riscoprire il legame tra ciò che arriva in tavola e il tempo in cui viene preparato. Perché, in fondo, la cucina stagionale ha proprio questo dono: restituire valore al presente, facendo di ogni periodo dell’anno un’occasione diversa per incontrare il gusto.

Chef Civilla, l’autunno porta con sé un cambiamento anche nel modo di vivere la tavola. Come si traduce nella nuova carta di Alex?

“Con l’arrivo dell’autunno sentiamo il desiderio di portare in tavola ingredienti che raccontino questa stagione nella sua essenza. Entrano protagonisti i funghi, le verdure invernali, le vellutate e le zuppe: preparazioni che hanno una dimensione più avvolgente, capaci di restituire calore e comfort, ma che offrono anche molte possibilità di ricerca. Ci piace seguire il ritmo dei prodotti e lasciarci ispirare da ciò che la stagione mette a disposizione”.

I funghi sembrano essere tra i grandi protagonisti di questo nuovo racconto gastronomico.

“Sono ingredienti straordinari, ciascuno con una propria personalità. Accanto ai porcini, che rappresentano un riferimento importante, lavoriamo con cardoncelli, shitake, maitake, enoki e gallinacci. Ogni varietà ha caratteristiche, consistenze e sfumature aromatiche differenti, e proprio questa diversità ci permette di costruire piatti sempre nuovi. La cosa interessante è scoprire come uno stesso ingrediente possa cambiare espressione a seconda della preparazione e degli abbinamenti”.

Dalle vellutate ai risotti, passando per le carni a bassa temperatura, la nuova carta sembra giocare proprio sulla ricchezza delle consistenze e sull’intensità dei sapori.

“Sì, perché ogni ingrediente può trovare la propria dimensione in preparazioni differenti. I funghi entrano nelle vellutate, accompagnano le zuppe di legumi, si incontrano con la cipolla fondente e diventano protagonisti di primi piatti come tagliatelle e risotti. Anche le carni cotte a bassa temperatura si inseriscono in questo percorso. Cerchiamo di costruire un insieme armonioso, in cui ogni elemento abbia un senso e contribuisca all’equilibrio del piatto”.

Poi arriva il tartufo, con il suo carattere inconfondibile e la capacità di trasformare anche un abbinamento inatteso.

“Il tartufo bianco e quello nero sono ingredienti che amiamo esplorare proprio per la loro complessità. Possono accompagnare piatti di terra, ma anche preparazioni di mare, fino ad arrivare al crudo di carne e di pesce. È bello scoprire come un ingrediente così riconoscibile possa dialogare con materie prime molto diverse, dando vita a combinazioni interessanti. E per chi ama lasciarsi sorprendere, proponiamo anche un incontro meno convenzionale: quello con il gelato”.

Un invito a lasciarsi guidare dalla curiosità, senza fermarsi a ciò che si conosce già.

“Credo che la cucina debba anche suscitare curiosità, offrire la possibilità di provare qualcosa di diverso e regalare piccoli momenti di sorpresa. Ci sono ingredienti che siamo abituati ad associare a determinate preparazioni, ma che possono rivelare sfumature nuove quando vengono interpretati in modo differente. Naturalmente, è importante trovare sempre il giusto equilibrio: la ricerca deve valorizzare il prodotto, non sovrastarlo”.

È forse proprio in questa attenzione ai dettagli che si ritrova il senso più autentico della proposta di Alex. Nella scelta di esplorare varietà di funghi meno consuete e nella ricerca di nuovi dialoghi tra il tartufo e ingredienti differenti emerge una cucina che trova nella stagionalità una fonte continua di ispirazione, senza rinunciare alla libertà di sperimentare.

Ad Alessandra Civilla il compito di accompagnare questo racconto, lasciando che siano i prodotti, le consistenze e i profumi a scandirne il ritmo. La nuova carta diventa così un invito a riscoprire il piacere di sedersi a tavola e concedersi il tempo di assaporare, lasciandosi sorprendere da ingredienti familiari reinterpretati con sensibilità e curiosità. Una cucina che segue il respiro delle stagioni e ne restituisce l’essenza in ogni piatto, trasformando il gesto del mangiare in un’esperienza da ricordare.