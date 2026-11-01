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Alex, l’autunno secondo Alessandra Civilla: quando la cucina diventa un racconto di stagione

di Clarissa Rizzo

A Lecce, la chef di Alex accompagna il cambiamento delle stagioni con una carta che celebra i profumi del bosco, la profondità del tartufo e il calore dei piatti della tradizione. Una proposta gastronomica che valorizza la materia prima e invita a riscoprire il piacere di una cucina capace di sorprendere, attraverso accostamenti ricercati e interpretazioni contemporanee.