Torre Guaceto al lavoro per scongiurare l’estinzione dell’anguilla europea

Studiarne il comportamento per capire come proteggerla. Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto sta conducendo uno studio sull’anguilla europea, specie classificata come in “pericolo critico”, ossia a rischio estremo di estinzione, dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Il progetto della durata di un anno nasce nell’ambito dell’Interreg Natures di cui Torre Guaceto è capofila e che mette in rete Istituzioni ed Enti di ricerca italiani e greci. Il capitolo dedicato all’anguilla europea è portato avanti dal Consorzio di Gestione della riserva e dall’Istituto di ricerca COISPA.

Il quadro generale.

In Europa, la distribuzione dell’anguilla si estende dalla Norvegia al Mar Mediterraneo meridionale. Negli ultimi decenni, le popolazioni di questa specie hanno subito un drastico declino, si ipotizza, a causa di molteplici fattori di stress, tra cui la perdita di habitat, le barriere alla migrazione, la pesca eccessiva, l’inquinamento, i parassiti e i cambiamenti delle correnti oceaniche causati dal clima. Tanto che la specie è attualmente classificata come in “pericolo critico” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Le lagune costiere sono acque di transizione e costituiscono ambienti fondamentali nel ciclo vitale dell’anguilla europea, fungendo da vivaio produttivo e aree di alimentazione. Ciò rende fondamentale comprendere come le anguille utilizzano gli habitat costieri e di transizione durante le fasi di crescita e prima delle migrazioni, per ideare strategie di conservazione e gestione efficaci in tutta Europa.

Torre Guaceto è l’area perfetta per lo studio.

La zona umida e la laguna della riserva costituiscono un laboratorio naturale ideale per studiare il movimento delle anguille nel contesto mediterraneo. Sebbene diversi studi si siano concentrati sulla distribuzione e sulle dinamiche demografiche delle specie ittiche nell’Area Marina Protetta, poco si sa sui movimenti delle anguille giovani nel Mediterraneo ed in particolare in questo sistema. Infatti, non è chiaro come utilizzino l’ambiente lagunare e quando e come potrebbero migrare in mare. Comprendere i movimenti e il comportamento delle anguille giovani durante la transizione verso le fasi di vita adulta, migratoria è fondamentare per capire come proteggere la specie.

L’obiettivo del progetto.

Lo scopo è dunque, quello di rivelare i modelli di movimento su scala ridotta all’interno dell’area umida e lagunare di Torre Guaceto, colmando così alcune lacune conoscitive, per poi applicarle sulla vasta scala dei sistemi costieri del Mediterraneo attraverso azioni di tutela degli habitat e, quindi, dell’anguilla.

Le fasi dello studio.

Installazione di una serie di ricevitori acustici a intervalli regolari all’interno della zona umida, della laguna e lungo la costa adiacente per creare una rete di rilevamento.

Innesto sulle anguille giovani, sub-adulte e adulte di trasmettitori acustici (operazione che viene effettuata in anestesia e seguendo protocolli standardizzati e autorizzati, che non compromette il benessere generale degli esemplari), che emettono segnali che, una volta captati dai ricevitori, forniscono dati sulla posizione, l’ora di arrivo in prossimità degli stessi, l’attività di nuoto con la temperatura e la profondità.

Confluenza delle informazioni in un data-base e loro elaborazione, al fine di migliorare le conoscenze sulla biologia ed ecologia della specie e contribuire all’aggiornamento della strategia europea per la tutela della stessa, attraverso una gestione oculata del suo habitat.