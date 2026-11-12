Sabato 14 novembre lo spettacolo “Affogo” di Dino Lopardo per la stagione Per un teatro umano

NOVOLI (Lecce) – Sogna di diventare un campione di nuoto, ma ha il terrore dell’acqua. È la contraddizione che accompagna Nicholas, protagonista di “Affogo”, spettacolo di Gommalacca Teatro in scena sabato 14 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli per la rassegna “Per un teatro umano”. Dino Lopardo firma drammaturgia, regia, scene e luci di una tragicommedia che attraversa solitudine, bullismo e rapporti familiari tossici, alternando ironia e inquietudine. A dare vita al racconto sono Mario Russo e Alfredo Tortorelli, tra il bagno di casa, rifugio intimo, e la piscina comunale, luogo del confronto con gli altri. Cresciuto con due zii ottusi e segnato da un trauma, Nicholas porta nell’età adulta le paure dell’infanzia, ritrovandosi vittima e carnefice di atti violenti. Tra parole e gesti politicamente scorretti, affiora il peso delle umiliazioni e delle ossessioni che condizionano il desiderio di riscatto. Organizzata nell’ambito del progetto Teatri del Nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi, la stagione accompagnerà il pubblico fino a maggio tra teatro, musica, danza. Prevendite attive su www.vivaticket.com. Info e prenotazioni 3207087223 – 3290474358 – 3403129308 – teatridelnordsalento.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 21 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Leverano arriva “Dedicato”, una produzione di La Corte Ospitale, Scarti e Cranpi. Francesco Alberici, vincitore di due Premi Ubu come miglior attore under 35 nel 2021 e per il miglior nuovo testo nel 2024, firma la regia e la drammaturgia, scritta con Ermelinda Nasuto protagonista dello spettacolo con Olga Durano. La diagnosi di un tumore al seno irrompe nella quotidianità di un laboratorio teatrale. Da quell’esperienza nasce il racconto di una donna che prova a dare voce alla paura e alla fragilità mentre la sua storia è ancora in corso.

Venerdì 27 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) si torna al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina con “Madri” dell’autore, dramaturg e attore Diego Pleuteri (testo vincitore Eurodram 2022 e menzione al premio InediTO 2020) con Valentina Picello (Premio Ubu 2025) e Vito Vicino per la regia di Alice Sinigaglia, prodotto da La Corte Ospitale e Scarti con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. In un pomeriggio di pioggia, una madre coinvolge il figlio nella ricerca di una parola dimenticata. Tra scatole, fotografie e ritagli di giornale, riaffiorano ricordi che cambiano il modo in cui i due si guardano.

Sabato 5 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina, la compagnia Nerval Teatro porta in scena “Finale di partita” di Samuel Beckett, nella traduzione di Carlo Fruttero (copyright Editions de Minuit) con Barbara Caviglia, Carlo De Leonardo, Matteo Salza e Maurizio Lupinelli, che firma la regia. In un rifugio che sembra essere sopravvissuto a una catastrofe, Hamm, Clov, Nagg e Nell ripetono i gesti di ogni giorno, finché la possibilità che uno di loro se ne vada mette in discussione il precario equilibrio che li tiene insieme.

Lunedì 7 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) sempre al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina, Teatro delle Lune propone “Dalida, ciao amore, ciao”. La voce recitante di Monica Briganti (che firma anche regia e adattamento) e le interpretazioni di Francesca Romana Perrotta (chitarra e voce) e Andrea Amati (voce), accompagnati da Mirko Guerra (chitarra elettrica) e Fabrizio Flisi (pianoforte e fisarmonica), ripercorrono attraverso le canzoni la storia di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida, dall’Egitto al successo internazionale, passando per l’incontro con Luigi Tenco, i tormenti, le inquietudini, le più dolorose esperienze private e arrivando alla sua morte nel 1987 per un cocktail di barbiturici e whisky.

Sabato 12 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli, l’attore e regista Luigi D’Elia è in scena con “Dell’amore e di altri sbagli”, tratto dal libro Dell’amore e di altre storie di Giancarlo Visitilli, adattato dall’autore insieme al drammaturg Riccardo Spagnulo e coprodotto da Teatri di Bari e Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Inti e I bambini di Truffaut. Alla Risacca, una casa famiglia affacciata sul mare, l’educatore Saverio cerca di costruire un rapporto con gli adolescenti che gli sono affidati, misurandosi con il confine tra la cura e il coinvolgimento personale.

Giovedì 17 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) la prima parte della stagione si chiude al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina. Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi firmano e interpretano “Uno spettacolo italiano”. Due teatranti di sinistra, convinti che per continuare a lavorare debbano diventare artisti di destra, provano a capire come si faccia. Da questo paradosso prende forma una satira sul rapporto tra cultura, potere e opportunismo.

Info e biglietti

Posti limitati e prenotazione consigliata

Ingresso 10 euro | 8 euro ridotto (under 3O over 65

e residenti di Novoli, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Trepuzzi)