Relitto della Ss Samuel j. Tilden: nuova campagna di rilievo nelle acque di Bari

BARI – Si è svolta alla fine del mese di ottobre una nuova campagna di rilievo sul relitto della SS Samuel J. Tilden, la nave mercantile statunitense affondata nel porto di Bari durante il bombardamento della Luftwaffe del 2 dicembre 1943. Le immagini raccolte serviranno ad aggiornare il modello tridimensionale del relitto e a realizzare contenuti immersivi per la realtà virtuale.

Alla missione hanno preso parte il professor Federico Ugolini del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, il dottor Marco Procaccini dell’Università di Siena, il luogotenente Ugo Adorante del personale del Nucleo Carabinieri Subacquei di Pescara e il dottor Francesco Rende dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con il supporto della dottoressa Caterina Annese della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.

Il relitto giace tra i 45 e i 55 metri di profondità, a circa un miglio marino dalla costa. I rilievi si sono concentrati sui fianchi della nave, sul castello e sui ponti di prua e di poppa, per documentarne l’aspetto e lo stato di conservazione e perfezionare la ricostruzione fotogrammetrica avviata nella campagna precedente. La novità è l’impiego di una videocamera Insta360, fornita da EasyDive: le riprese completeranno il modello 3D e consentiranno di accompagnare anche chi non si immerge alla scoperta del relitto e dell’ambiente marino che lo circonda.

La Tilden era una nave di classe Liberty, prodotta in serie negli Stati Uniti durante la guerra. La sera del 2 dicembre 1943 i bombardieri tedeschi sorpresero il porto di Bari, affollato di navi e base di rifornimento fondamentale per gli eserciti alleati in Italia: in circa un’ora furono colpite decine di imbarcazioni, tanto che l’attacco è ricordato come “la piccola Pearl Harbor”. Il relitto è oggi una testimonianza storica e un luogo della memoria per la città. Nel corso dei decenni è diventato anche una barriera artificiale, che ospita un ecosistema marino ormai parte della sua storia.

Le campagne condotte finora hanno permesso di identificare il relitto, valutarne lo stato di conservazione e monitorare il paesaggio sottomarino. L’obiettivo è seguire nel tempo le trasformazioni del sito, come la corrosione, i crolli e l’impatto delle attività umane, e mettere a disposizione delle autorità competenti una documentazione utile alla tutela e alla gestione.

«Il relitto della Tilden è un documento della storia di Bari e, insieme, un ambiente marino vivo – spiega il professor Ugolini -. Il modello digitale ci permette di studiarlo e di seguirne le trasformazioni nel tempo. I contenuti immersivi ci aiuteranno a far conoscere a un pubblico più ampio il patrimonio culturale sommerso della Puglia, che va tutelato e raccontato».