Avocado, al via a Lecce la raccolta di Hass e Bacon. Dai tropicali un’opportunità per la rinascita agricola dopo la Xylella

LECCE – Dalle varietà Hass e Bacon, con la presenza anche di alcuni frutti Fuerte, la raccolta dell’avocado è entrata nel vivo nelle campagne di Lecce, dove una coltura fino a pochi anni fa insolita per il territorio pugliese sta diventando una concreta opportunità di diversificazione agricola. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in occasione della raccolta di avocado in provincia di Lecce nell’azienda agricola Tommasi, testimonianza della capacità delle imprese di reinventarsi, investire e sperimentare nuove produzioni, anche per restituire prospettive economiche a terreni profondamente segnati dalla Xylella.

La raccolta in corso testimonia un percorso di innovazione che guarda anche al futuro, con altre 700 nuove piante di avocado – spiega Coldiretti Puglia – messe a dimora lo scorso aprile, appartenenti alle varietà Hass, Bacon e Lamb Hass, affiancate da Ettinger, cultivar utilizzata come impollinatore, un investimento che conferma l’interesse crescente verso una produzione che trova nelle mutate condizioni climatiche e nell’evoluzione della domanda di mercato nuove possibilità di sviluppo.

Sono 23.885 gli ettari di territorio potenzialmente vocati alla coltivazione dell’avocado nelle aree interessate da Xylella fastidiosa subspepcie pauca, secondo le elaborazioni del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – riferisce Coldiretti Puglia – un dato che evidenzia le potenzialità di questa coltura nella riconversione produttiva dei territori colpiti dalla fitopatia, ma anche la necessità di accompagnare gli agricoltori con ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, valutando attentamente le caratteristiche dei terreni, la disponibilità idrica e la sostenibilità degli investimenti.

A spingere verso nuove colture è anche la profonda trasformazione del clima, con temperature più elevate e stagioni calde sempre più lunghe che stanno ridisegnando la geografia agricola pugliese. Secondo le ultime elaborazioni sui dati ERA5-Land di Copernicus, nell’ottobre 2026 – rileva Coldiretti Puglia – la temperatura media in Italia ha raggiunto i 14,66 gradi, con un’anomalia di +1,12 gradi rispetto alla media climatica 1991-2020, mentre nei primi dieci mesi dell’anno lo scostamento ha toccato +2,11 gradi, facendo registrare il periodo gennaio-ottobre più caldo della serie storica nazionale, uno scenario che accelera la necessità di adattare le produzioni agricole alle nuove condizioni climatiche, aprendo anche alla sperimentazione di specie tropicali e subtropicali.

L’avocado rappresenta una delle colture simbolo di questa trasformazione, ma la sua diffusione in Puglia assume un significato particolare soprattutto nelle aree colpite dalla Xylella fastidiosa – afferma Coldiretti Puglia – con la progressiva perdita del patrimonio olivicolo che sta infatti inducendo le imprese agricole a ripensare il proprio futuro produttivo, valutando specie alternative capaci di adattarsi alle nuove condizioni pedoclimatiche e di offrire prospettive di reddito.

“A sostenere l’interesse verso queste produzioni è anche il mercato, con una domanda crescente di frutta tropicale e una maggiore attenzione verso prodotti coltivati in Italia, freschi, tracciabili e con un’origine certa”, afferma Costantino Carparelli, presidente di Coldiretti Lecce, nel sottolinea che “l’avocado pugliese può intercettare questa tendenza, offrendo un prodotto raccolto vicino ai luoghi di consumo e contribuendo a ridurre la dipendenza dalle importazioni dall’estero”.

La scelta delle varietà, la compatibilità con le condizioni climatiche e pedologiche, la disponibilità di acqua, le tecniche colturali e la possibilità di collocare il prodotto sul mercato sono elementi decisivi per la sostenibilità degli investimenti – dice Coldiretti Puglia – con le nuove opportunità che devono essere accompagnate da ricerca scientifica, infrastrutture irrigue efficienti, assistenza tecnica e organizzazione delle filiere.

La raccolta di avocado a Lecce racconta dunque molto più di una nuova produzione agricola – conclude Coldiretti Puglia – è il segnale di un’agricoltura pugliese che, anche dopo il dramma della Xylella, non rinuncia a investire, cerca nuove strade produttive e prova a trasformare una ferita profonda del territorio in una possibilità di ripartenza economica