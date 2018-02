In attesa dell’ondata di gelo prevista per domenica, l’Italia continuerà ad essere interessata nelle prossime ore da piogge e nevicate anche a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede venti di burrasca sulla Puglia.

Inoltre sono attese dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere molto intense e accompagnate da fulmini e raffiche di vento, su Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Calabria. Il Dipartimento ha inoltre valutato per la giornata di domani una allerta arancione sui settori orientali dell’Emilia Romagna, sulle Marche, sul versante orientale dell’Abruzzo, sulla litoranea in Molise, sull’area meridionale della Basilicata e sulla Calabria.