Costituiti due nuovi Dipartimenti all’interno della Camera Civile Salentina: quello “Famiglia e Minori”, già deliberato dal Consiglio Direttivo nelle scorse settimane, e quello del “Gratuito Patrocinio e per la Giovane Avvocatura”, deliberato e formalizzato nella odierna seduta dell’organo di governo dell’associazione forense salentina.

Del primo fanno parte le colleghe Maria Nadia Quarta, Anna Pecora, Maria Rosaria Imbriani e Silvia Romano, quest’ultima nominata coordinatrice. Il secondo è composto dai colleghi Alessandro Bonarrigo, Angelo Greco e Diego Marchese, eletto coordinatore.

Tali formazioni con competenze e campi d’azione specifici, sempre mutuate dall’Unione Nazionale delle Camere Civili, cui CCS com’è noto aderisce da sempre, rispondono a precise istanze del territorio e mirano a trattare, facendosene carico, le tante criticità che quotidianamente vengono segnalate dalle avvocate e dagli avvocati che vivono pienamente la professione, accanto ovviamente alla consolidata attività di Formazione e di Aggiornamento professionale.

“Il tutto nel pieno rispetto dell’azione e dell’organizzazione delle altre associazioni specialistiche che operano nel nostro distretto, alle quali continuiamo a tendere pienamente le nostre mani, persuasi che la collaborazione e la condivisione delle diverse iniziative, sia nell’attività sindacale che in quella culturale e formativa, non possa che recare grandi benefici all’avvocatura tutta ed al sistema-giustizia più in generale – scrive il Presidente, avvocato Salvatore Donadei – Si tratta evidentemente di gruppi aperti, proprio come gli altri sei Dipartimenti già operativi da mesi, a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo alla causa,è proprio il caso di dirlo, dell’Avvocatura all’interno della solida realtà che oggi rappresenta Camera Civile Salentina”.