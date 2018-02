PUGLIA – Si è tenuto questo pomeriggio l’incontro all’Impact Hub di Bari con Emma Bonino, in collegamento skype, a causa delle condizioni meteo avverse, insieme ai candidati pugliesi di +Europa.

“Il Sud e la Puglia in particolare – afferma la leader di +Europa Emma Bonino – regione che amo molto, non deve più essere vista come periferia d’Europa, ma come ponte verso un mondo turbolento, ma dalle grandi potenzialità, perché nel Mediterraneo troveranno sbocco le grandi infrastrutture su cui approderanno le vie della seta della Cina, su cui dovremo molto impegnarci per attrarre investimenti. Ed è un ponte verso l’Africa, cui guardiamo ora solo per fenomeni migratori, ma che è invece caratterizzato da tassi di crescita galoppanti, da prospettive economiche sempre più rilevanti per Italia e Europa.

Secondo aspetto è la valorizzazione delle donne come elemento di rilancio per il Sud: è a loro che mi rivolgo perché abbiano il coraggio di sfidare lo status quo, di farsi portatrici della legalità nelle piccole e grandi cose. Bisogna anche pensare a uno scatto femminile nel mondo del lavoro, perché è al Sud che si deve affrontare maggiormente il tema della parità salariale e della prospettiva di carriera, eliminando gli ostacoli per quelle donne che vogliono lavorare, i pregiudizi maschili sui luoghi di lavoro, implementando i diversi servizi che possono aiutare a coniugare la vita familiare. Punto molto sul voto delle donne per cambiare il sud: il vostro riscatto deve essere una grande rivoluzione per questa regione.

Terzo aspetto, la legalità: la questione legalità riguarda tutti, perché ognuno cerca scorciatoie per raggiungere i propri obiettivi, al motto di così fan tutti. È un problema di responsabilità individuale.

Quarto punto: lavoro e giovani. Dobbiamo migliorare la qualità della scuola, che deve preparare più e meglio al lavoro. Le imprese non sono lo Stato e quindi cercano i profili che servono loro, quindi più tecnici, più agronomi, più periti elettrotecnici, più ingegneri, più esperti in nano e biotecnologie, in robotica. Va bene il boom dei licei classici, ma nei Paesi in piena occupazione come la Germania, cercano di più ingegneri o operari specializzati. Buona scuola è buona se prepara anche al lavoro oltre che al miglioramento spirituale. Il lavoro lo crea l’impesa, non lo Stato: l’offerta di lavoro dipende dalle imprese che lo creano, che a loro volta dipendono dal mercato. Siamo in una fragile ripresa economica e dobbiamo intercettare questo vento. Il ruolo del governo è creare condizioni macroeconomiche perché la crescita sia più duratura e sostenibile. Ma occorre anche aggiore scambio tra lavoro e scuola e lavoro e università.

Altro aspetto collegato sono Industria e turismo: da voi ha portato grandi risultati. Vogliamo investire davvero in questo settore? Ci stiamo attrezzando perché il nuovo flusso diventi stabile? Gli istituti alberghieri stanno davvero insegnando qualche lingua? Stiamo investendo in strutture ricettive, in politiche di accoglienza turistica più elevata, in infrastrutture? Mancano i soldi pubblici, è vero, ma bisogna anche saper rinunciare ai sussidi a pioggia, ai bonus, alle facili assunzioni. Bisogna saper attrarre investimenti privati, anche internazionali, offrendo maggiore certezza regolatoria, una giustizia più efficiente e un clima politico più favorevole”.

“Emma Bonino, intervenendo sabato sulla Gazzetta del Mezzogiorno – dichiara il capolista al Senato Puglia 2, Giordano Masini – ha riconosciuto che c’è un rapporto diretto, forte, tra la dimensione del nostro debito pubblico e la condizione delle giovani generazioni. Il debito, gli interessi sul debito, sono le risorse che togliamo al futuro per spenderle oggi. In Italia il debito pubblico è questo – e sarebbe già abbastanza per imporci il dovere etico di ridurlo – ma è anche altro. Storicamente è anche altro. Il debito pubblico in Italia è una delle tante “autobiografie della Nazione”, come dice spesso il mio amico Carmelo Palma, è parte della “costituzione materiale” – molto più forte della costituzione vera – in nome della quale si spende sempre oggi, si spende per l’oggi e si paga domani. Spendiamo oggi e lasciamo che a pagare siano i nostri figli, domani. Ma la campagna elettorale, con le sue promesse assurde, è solo l’apoteosi di un racconto che è nato molto prima, e che ci sentiamo propinare da molto tempo.

Un racconto che pretendere di cancellare – di “rimuovere”, direbbero gli psicologi – le nostre responsabilità, per addossarle ad altri: l’Europa, gli immigrati, la casta dei politici, come se i politici fossero scesi sulla terra da un disco volante. Dare la colpa all’Europa per la crisi economica in cui l’Italia è sprofondata significa dare la colpa al termometro, rompere il termometro che segna la febbre, pretendendo che sia il termometro la causa stessa della febbre e della malattia. Invece la malattia è tutta nostra, l’abbiamo generata noi, in decenni di cattiva spesa pubblica che ha costrutto un tessuto sociale ed economico dal quale, lo sapete voi meglio di me, i nostri ragazzi fuggono. Fuggono per andare a studiare altrove, fuggono per andare a vivere e a lavorare altrove. Succede in tutta Italia, succede in particolare nel nostro Sud.

È qui al Sud che la contraddizione è più evidente, perché alla necessità di politiche di lungo periodo, che quindi intervengano sulla realtà in uno spazio di tempo che va oltre il breve periodo di una legislatura, si sovrappone l’urgenza di politiche “qui e subito”, che cambino le cose “qui e subito”.

L’idea che l’unica competizione possibile sia quella sulla pressione fiscale e sul costo del lavoro, e che quindi da questa competizione dobbiamo chiuderci alzando muri e imponendo barriere doganali è sbagliata, e suicida. Chiudere l’Europa fuori da noi, e noi fuori dall’Europa, significa condannarci davvero al declino e al sottosviluppo. Lo sanno bene quei ragazzi della Puglia e del Mezzogiorno d’Italia che in Europa, non qui, hanno trovato risposte ai loro bisogni e risposte al loro talento e alle loro capacità. Da loro, dalla loro capacità di integrarsi e di essere davvero Europei dell’Europa + a Sud, dobbiamo imparare e prendere esempio”.