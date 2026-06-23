Gallipoli, il Pd attacca il sindaco Fasano: “La discontinuità è già finita, la città ostaggio dei portatori di voti”

GALLIPOLI – Il Partito Democratico di Gallipoli passa all’attacco della nuova amministrazione guidata dal sindaco Flavio Fasano e, a poche settimane dall’insediamento della giunta, denuncia quella che definisce la fine anticipata della promessa di cambiamento avanzata durante la campagna elettorale. In una dura nota politica, i democratici sostengono che la composizione dell’esecutivo rappresenti la conferma del ritorno alle vecchie logiche della politica cittadina e non l’avvio di una nuova fase amministrativa.

“È bastato poco più di un mese perché la grande favola della discontinuità si infrangesse contro la realtà. La giunta presentata dal sindaco Fasano non rappresenta l’inizio di una nuova stagione politica per Gallipoli. Rappresenta, semmai, la certificazione definitiva che il cambiamento promesso ai cittadini era poco più di uno slogan elettorale, utile a raccogliere consenso ma destinato a dissolversi al primo confronto con la spartizione del potere. Per settimane i gallipolini hanno assistito a trattative infinite, veti incrociati, richieste, pressioni, ultimatum e negoziati. Il risultato finale è una giunta costruita non attorno a una visione di città, ma attorno alla necessità di soddisfare gli equilibri interni della maggioranza. Non una squadra fondata su un progetto condiviso e su una prospettiva comune, ma un fragile assemblaggio di gruppi politici, personalità e interessi differenti tenuti insieme dalla conquista delle poltrone e dalla gestione dei rapporti di forza interni”.

Nel documento il Pd si interroga sulla reale portata della svolta annunciata dal nuovo governo cittadino, sostenendo che i protagonisti e gli assetti politici rimangano sostanzialmente gli stessi del passato. “Del resto, basta leggere i nomi. Dov’è la discontinuità annunciata? Dov’è la rivoluzione amministrativa promessa durante la campagna elettorale? Dov’è il cambiamento che avrebbe dovuto archiviare definitivamente i vecchi schemi della politica cittadina? La risposta è semplice: non c’è. Perché quando i protagonisti restano gli stessi, quando gli equilibri restano gli stessi e quando i riferimenti politici restano gli stessi, cambia soltanto la narrazione”.

Particolarmente severo il giudizio sull’idea di un presunto “governo di salute pubblica”, evocato durante la campagna elettorale. “Per mesi il sindaco Fasano ha parlato di un presunto ‘governo di salute pubblica’, evocando una stagione nuova, capace di superare appartenenze, gruppi di interesse e vecchie logiche di potere nell’interesse esclusivo della città. Oggi possiamo dirlo senza timore di essere smentiti: di quel governo di salute pubblica non vi è traccia, anzi c’è stato un drammatico ritorno al passato. Quella presentata ai cittadini non è una squadra costruita per affrontare le emergenze e le sfide di Gallipoli. È il prodotto di una lunga e faticosa trattativa tra gruppi politici, correnti e centri di influenza che da decenni condizionano gli equilibri della vita pubblica cittadina. Altro che governo di salute pubblica. Altro che cambiamento. Sembra piuttosto il ritorno delle stesse dinamiche che Gallipoli conosce da oltre trent’anni e che i cittadini pensavano di essersi lasciati alle spalle”.

L’opposizione punta poi il dito contro il peso politico esercitato, a suo giudizio, da un’area riconducibile alla Lega e ai suoi riferimenti territoriali. “Ma l’aspetto più preoccupante riguarda un altro interrogativo. Chi governerà realmente Gallipoli? Perché osservando ciò che è accaduto nelle ultime settimane emerge con chiarezza il peso determinante esercitato dall’area politica riconducibile al parlamentare della Lega, celata in campagna elettorale da una sedicente lista civica che, grazie alla sua rete di rapporti e ai suoi riferimenti politici locali, appare oggi il principale punto di equilibrio di una parte significativa della maggioranza. È una presenza che si avverte nelle scelte, negli equilibri e nelle nomine. Ed è per questo che molti cittadini si pongono una domanda legittima: il sindaco Fasano sarà davvero nelle condizioni di decidere autonomamente oppure sarà costretto a muoversi entro confini tracciati da altri? In altre parole: Palazzo Balsamo avrà un solo sindaco oppure, accanto al sindaco eletto, esisterà anche un ‘sindaco ombra’ capace di orientare dall’esterno le decisioni più importanti?”.

Nella nota vengono inoltre sollevate questioni relative alla trasparenza amministrativa e ai rapporti tra incarichi pubblici, relazioni politiche e interessi privati. “Non formuliamo accuse e non esprimiamo giudizi giuridici, ma riteniamo doveroso segnalare che in alcuni casi il confine tra interesse pubblico, rapporti politici, relazioni familiari e interessi privati appare talmente sottile da rendere necessaria una trasparenza assoluta. Perché chi governa Gallipoli deve essere libero da ogni possibile condizionamento. La città non può permettersi zone d’ombra”.

Il Pd lamenta anche il mancato ricambio generazionale all’interno della squadra di governo e critica una delle prime scelte simboliche dell’amministrazione, ovvero la rimozione dei cartelli con la scritta “Città della Poesia” agli ingressi della città. “Mentre nelle passate amministrazioni si era investito sulla partecipazione delle nuove generazioni, oggi ai giovani gallipolini arriva un messaggio chiaro: utili durante la campagna elettorale, irrilevanti quando si tratta di assumere responsabilità di governo. E mentre mancano idee, visione e programmazione, uno dei primi segnali concreti di questa presunta discontinuità è stata la rimozione dei cartelli con la scritta ‘Città della Poesia’. Perché è sempre più facile togliere un cartello che costruire una visione”.

L’affondo finale è rivolto direttamente alla tenuta politica della nuova maggioranza. “La verità è che il racconto del cambiamento è già finito. Oggi vediamo una maggioranza nata per vincere le elezioni e costretta ora a convivere con le proprie contraddizioni. Vediamo una giunta figlia dei compromessi più che delle competenze. Vediamo un’amministrazione che, prima ancora di iniziare a governare, appare impegnata a soddisfare gli equilibri politici che l’hanno generata. La vera novità di questa amministrazione, ad oggi, non è il cambiamento promesso. È la velocità con cui quel cambiamento è stato archiviato. Prima ancora di cominciare”.

Da qui l’annuncio dell’azione politica dell’opposizione: “Il Partito Democratico continuerà a vigilare con fermezza e senza sconti. Perché Gallipoli merita un’amministrazione che risponda soltanto ai cittadini, non ai capi politici, non ai gruppi di pressione e non agli interessi particolari. Su questo terreno misureremo ogni scelta della nuova maggioranza”.