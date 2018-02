PUGLIA – “Il centrosinistra è una comunità vera, fatta di persone, di volti, storie personali, esperienze e biografie che possono interpretare la domanda di cambiamento con la prospettiva di realizzarlo per davvero. Una comunità che si confronta, anche aspramente, ma poi sa ritrovare il significato dello stare insieme, sa rimboccarsi le maniche e lavorare con credibilità e autorevolezza”.

Domani, sabato 17 febbraio, alle ore 18 , al Teatro Politeama di Lecce, Dario Stefàno, candidato al Senato per la coalizione di centrosinistra al Collegio uninominale Lecce – Francavilla, e per il PD come capolista al collegio plurinominale Puglia Sud, chiama a raccolta i diversi livelli istituzionali con cui imbastire un ragionamento politico e programmatico per il futuro: il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini; il presidente della Regione, Michele Emiliano e il viceministro allo Sviluppo economico e candidata al Senato nel collegio uninominale Puglia 6 Teresa Bellanova.

“È questo il momento di essere compatti guardando all’obiettivo – commenta Stefàno – per mantenere salda l’omogeneità della filiera istituzionale, essenziale per agganciare le politiche di sviluppo e le ambizioni dei nostri territori all’agenda nazionale. Non consegniamo il Paese nelle braccia di chi ci riporterebbe sull’orlo del baratro o di chi non ha soluzioni concrete da proporre ai problemi della nostra terra, ma sa vendere solo fumo agitando paure e difficoltà dei cittadini”.

“Per la prima volta – conclude Stefàno – dopo decenni di proiezioni negative, gli indicatori economici, occupazione, PIL, export, ci dicono che finalmente siamo in grado di uscire dal tunnel di una crisi terribile che in passato il centrodestra, lo stesso che oggi ci propone le stesse ricette e gli stessi volti, ha dapprima generato e poi non ha saputo gestire. Dobbiamo difendere e rilanciare i risultati raggiunti in questa legislatura: ora occorre rafforzarli e renderli prospettiva per coloro che ancora non ne hanno beneficiato. Sarebbe un errore interrompere questo percorso di segno positivo proprio adesso”.