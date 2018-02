Tutto pronto per la terza edizione di MadMood il format pugliese organizzato in co-branding con Puglia Promozione, l’agenzia del turismo della Regione Puglia, presentato in occasione della Borsa Internazionale del Turismo nello stand di “Benvenuti in Puglia”. Domenica 25 febbraio nelle eleganti sale di Palazzo Turati a Milano la creatività, l’artigianalità e l’innovazione pugliese sfileranno al fianco di importanti brand internazionali.

Tanti nuovi talenti sulla passerella ideata da Marianna Miceli, founder di MadMood, strumento di promozione territoriale che utilizza l’alfabeto della moda per raccontare un territorio attraverso la creatività dei suoi artigiani.

Tra le novità di questa edizione la nuova linea di magliette firmata MadMood, le t-shirt “Barock”, un omaggio al barocco leccese che caratterizza la bellezza artistico architettonica della città e del territorio.