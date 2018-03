FOGGIA – Il 21 marzo si celebra la XXIII edizione della giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie. L’Associazione Libera quest’anno ha scelto la terra di Puglia e la città di Foggia sarà la piazza principale di queste celebrazioni, che simultaneamente avverranno in varie piazze d’Italia, Europa e America Latina.

Affiancandosi idealmente all’iniziativa di Libera, le associazioni civiche Una Buona Storia per Lecce, Idea Per Lecce, Lecce Città Pubblica, La Puglia in Più, Un’Altra Lecce, Sveglia Lecce, Andare Oltre, Cambiamo Lecce, Lecce Area Metropolitana, unitamente a Partito Democratico e UDC e all’associazione culturale Visioni a Sud, intendono onorare questa giornata contro la mafia anche a Lecce, al di là di ogni posizionamento politico, senza bandiere o simboli di partito.Sarà, per tutta la cittadinanza, un momento di riflessione, di partecipazione e di impegno per la trasparenza e la legalità, in contrasto con ogni forma di mentalità o di pratica di tipo mafioso, che si riscontrano anche nella nostra città.

Appuntamento alle ore 18,30 presso la piazzetta antistante le Officine Cantelmo.

Interverranno:

il Sindaco Carlo Salvemini,

il Vicesindaco Alessandro Delli Noci,

l’imprenditore Francesco Scupola e Giuseppe Fornari che, durante il suo intervento, leggerà un messaggio di saluto di Nando dalla Chiesa, Presidente Onorario di Libera.

Si invitano tutte le altre associazioni, partiti e movimenti e, soprattutto, tutti i cittadini leccesi a partecipare con una testimonianza o anche solo con la semplice presenza.