PUGLIA – «Forza Italia in Puglia ha ricevuto il 20% dei consensi, cioè il 6% in più rispetto alla media nazionale, e di questo siamo orgogliosi. Lo afferma Paolo Pagliaro dall’Ufficio di Presidenza Nazionale di Forza Italia.

“In Puglia e nel Salento – aggiunge – abbiamo dimostrato forza e coesione intorno al nostro valore di riferimento, la lealtà.

Abbiamo condotto una campagna elettorale esemplare, tra la gente, nonostante le candidature scelte dal Partito non fossero rappresentative per i territori. Ovviamente, adesso, a mente fredda, faremo la nostra analisi politica, perché tutto è perfettibile, siamo coscienti degli errori commessi ma bisogna ripartire proprio da qui, per non commetterne più – conclude Pagliaro – Come sempre ragioneremo da gruppo e siamo proiettati già ai prossimi importanti impegni che ci attendono».