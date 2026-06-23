Bimbo si allontana da casa e vaga da solo su una strada trafficata, due operai lo riportano a casa

Veglie (Lecce) – Bambino di 6 anni vaga solo e spaesato lungo una strada molto trafficata, ma due operai lo vedono e lo riportano a casa.

L’episodio, che ha creato non poco allarme, si è verificato sabato mattina sulla circonvallazione di Veglie. I due uomini, attorno alle 8, erano sul mezzo da lavoro in direzione Porto Cesareo, quando si sono accorti del piccolo, intento a raccogliere delle monetine per strada. Si sono fermati e gli hanno chiesto perché fosse lì da solo. Il bambino ha risposto candidamente che stava andando al distributore a comprare qualcosa.

I due operai sono rimasti con lui, ma hanno anche chiamato i carabinieri. Il piccolo ha poi indicato la sua abitazione, dove i genitori, non vedendolo, erano già molto preoccupati. Così i due “angeli custodi” hanno riaccompagnato il bambino a casa. E tutto si è fortunatamente concluso bene: con un doveroso ringraziamento agli operai e con un inevitabile rimprovero al bambino.