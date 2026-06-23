Furti in appartamento, individuati i responsabili e previsti maggiori controlli

Lecce – Individuati i responsabili di ripetuti furti in appartamento nella zona del Basso Salento e recuperato il bottino. E per il futuro saranno intensificati i controlli nella zona.

Stamattina il Prefetto di Lecce Natalino Manno ha presieduto una Riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia al fine di attenzionare – di concerto con il Questore di Lecce Giampietro Lionetti, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Andrea Siazzu e della Guardia di Finanza Gen. Stefano Ciotti – la situazione di ordine e sicurezza pubblica nel territorio di Uggiano La Chiesa e Comuni limitrofi, dove di recente si sono verificati diversi episodi di furti consumati e tentativi di effrazione in abitazioni private.

Nell’ambito dell’incontro, si è preso atto dell’attività investigativa in merito sviluppata dall’Arma dei Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce, che ha consentito di individuare quattro soggetti quali presunti responsabili di diversi episodi di furto.

In particolare, nei confronti di tali soggetti, denunciati in stato di libertà ed attualmente indagati, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione ai provvedimenti di perquisizione, emessi dall’Autorità Giudiziaria: ciò ha permesso di rinvenire e sequestrare una consistente quantità di beni di presumibile provenienza furtiva, alcuni dei quali sono già stati riconosciuti dai legittimi proprietari, che ne avevano denunciato il furto, i quali potranno dunque rientrarne in possesso a breve.

Nell’ambito della riunione si è poi convenuto di intensificare l’attività info-investigativa in atto, nonché di implementare ulteriormente i servizi di presidio e controllo del territorio dei Comuni interessati, confermando l’impegno costante delle Forze di Polizia nel contrasto alla criminalità predatoria e alla tutela delle comunità locali, attraverso un’azione che coniughi attività preventiva, capacità investigativa e attenzione alle esigenze delle vittime.

«È importante che gli episodi di furto, anche solo tentati, vengano prontamente denunciati nelle sedi competenti – ha detto il Prefetto, a margine dell’incontro – e che i cittadini, lungi dall’alimentare ingiustificati allarmismi, ripongano fiducia nell’operato delle Forze di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria».