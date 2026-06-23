LECCE – Anche in estate la palla a spicchi griffata Lsb vola a canestro. In attesa della nuova stagione, ci ha pensato una rappresentativa under 12 versione small a tenere alto il vessillo de La Scuola di Basket Lecce presieduta da Sandro Laudisa. Il quartetto composto da Lorenzo Tomassini, Diletta Pinto, Vera Bandiera e Amanda Briganti ha trionfato in occasione della nuova edizione del “3×3 Street Summer Salento” che si è svolta a Gallipoli nei giorni scorsi. La manifestazione sportiva si è dipanata all’insegna del fair play e dell’aggregazione sociale. I giovanissimi tesserati della Lsb hanno vinto il titolo nella Perla dello Jonio al termine di un percorso esaltante culminato con la vittoria ottenuta in finale all’overtime contro i padroni di casa del Messapia. Degna di nota anche la terza piazza d’onore conquistata dalla seconda formazione di categoria formata da Lorenzo De Donno, Chiara Margiotta e Beatrice Morleo. L’ennesimo segnale di crescita di un progetto lungimirante in continua evoluzione, che punta sul settore giovanile per sfornare i talenti del futuro, ma sempre dalla parte dell’inclusione.