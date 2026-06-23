Sticchi e Corvino, il tributo di Valori e Rinnovamento: una serata per celebrare il Lecce che ha fatto la storia

Lecce si prepara a rendere omaggio ai protagonisti di una delle pagine più importanti della propria storia calcistica. Il prossimo 29 giugno, alle 18.30, la sala San Martino dell’Hotel Hilton Garden Inn ospiterà una manifestazione dedicata al presidente dell’U.S. Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, artefici della storica quarta salvezza consecutiva in Serie A conquistata nella stagione 2025-2026.

L’iniziativa è promossa dal Movimento culturale “Valori e Rinnovamento”, che ha scelto di premiare i due dirigenti giallorossi con targhe celebrative per i risultati sportivi raggiunti e per il percorso di crescita che il club ha saputo costruire negli ultimi anni. Un riconoscimento che va oltre il semplice traguardo agonistico e che intende sottolineare il ruolo assunto dal Lecce come ambasciatore del territorio salentino a livello nazionale e internazionale.

La serata sarà introdotta e coordinata dal presidente del movimento, Wojtek Pankiewicz. Al dibattito prenderanno parte il senatore Roberto Marti, il presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì, il presidente della Commissione consiliare Attività economiche e produttive Bronek Pankiewicz, l’opinionista sportivo Karol Pankiewicz e il giovane Tommaso Conti, alunno di terza elementare.

Per gli organizzatori, la permanenza del Lecce nella massima serie rappresenta un patrimonio che appartiene all’intero Salento. «La nostra Terra è la nostra Maglia», ha affermato Wojtek Pankiewicz, evidenziando come il marchio Salento e quello del Lecce abbiano ormai sviluppato un percorso comune. Secondo il presidente di Valori e Rinnovamento, il club giallorosso costituisce uno strumento di promozione del territorio e dell’economia locale, contribuendo a rafforzare l’immagine della provincia ben oltre i confini regionali grazie alla visibilità garantita dalla Serie A.

Nel suo intervento, Pankiewicz ha inoltre sottolineato la stretta connessione tra la crescita del turismo salentino e quella della società sportiva, definendo il Lecce un modello virtuoso capace di generare ricadute positive sull’intero sistema socioeconomico locale. Un concetto che, secondo il movimento culturale, si inserisce pienamente nel progetto “Salento Ideale”, fondato sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La cerimonia del 29 giugno vuole dunque essere non soltanto una celebrazione della salvezza conquistata sul campo, ma anche un riconoscimento per le trasformazioni strutturali, impiantistiche e organizzative che stanno segnando una nuova fase nella storia del calcio leccese. Un percorso che, nelle intenzioni degli organizzatori, ha posto le basi per scrivere altre pagine di successo e per rafforzare ulteriormente il legame tra la squadra giallorossa e la comunità salentina.