MARTIGNANO (Lecce) – Si chiama “RESTO AL SUD” la nuova misura che sarà gestita da Invitalia per incentivare i giovani all’avvio di attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno e che verrà presentata da Legacoop Puglia (ente accreditato Invitalia) domani venerdì 16 marzo alle ore 17 presso il “Centro Kafar Matta” in piazza della Repubblica a Martignano.

Avviare iniziative imprenditoriali per produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; turismo.

“Siamo felici di poter ospitare il primo incontro regionale di Legacoop Puglia per la presentazione del bando perché crediamo che questo sia un ottima opportunità per i giovani pugliesi, che sempre più ed in maniera inesorabile sono costretti ad andare via per continuare gli studi o trovare un lavoro. Una chance che ora magari, grazie a questo contributo, può essere costruita anche nelle nostre piccole comunità.” – dichiara Paolo Rosato, presidente della cooperativa EXPELOO

Il finanziamento infatti copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo ed un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.

RESTO AL SUD è un incentivo a sportello: le domande vengono esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.

Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda di finanziamento