“Nel perimetro delle Zes ci devono essere Casarano, Tricase e il Capo di Leuca. Lì si stanno concentrando gli investimenti per la rinascita del Tac e non solo.” Lo afferma Ernesto Abaterusso, Consigliere regionale e capogruppo in Regione Puglia di Art.1 – Mdp Leu. “Li stanno tornando a produrre i grandi marchi del lusso e stanno producendo occupazione per migliaia di nuovi adepti. Altro che Melpignano, famosa per la notte della Taranta, non per la produzione industriale.

Se l’Assessore al ramo ascoltasse i gruppi che lo sostengono piuttosto che i suoi amici eviterebbe di commettere simili scivoloni. Non si proceda alla defininitica approvazione senza aver incluso Casarano, Tricase e i territori del Capo di Leuca a più alta intensità produttiva. Sia chiaro che per noi di LeU è una richiesta vincolante per il prosieguo della nostra collaborazione con l’attuale governo regionale. Perciò chiediamo che della questione se ne occupi personalmente Michele Emiliano.